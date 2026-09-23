Edirne Uzunköprü'de hırsızlık hükümlüsü firari, polis denetiminde yakalandı

Edirne Uzunköprü'de hırsızlık hükümlüsü firari, polis denetiminde yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne Uzunköprü'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Caddesi'ndeki denetimde hırsızlık suçundan 3 yıl 10 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aranan firari hükümlü yakalandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler 19 Mayıs Caddesi'nde yaptıkları denetimlerde "hırsızlık" suçundan 3 yıl 10 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA