19 Mayıs coşkusu Ağrı’da pistlere taşındı

Ağrı’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen atletizm ve tekerlekli kayaklı koşu müsabakaları, spor dolu anlara sahne oldu. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmalarda genç sporcular dereceye girebilmek için büyük mücadele verirken, etkinlikler bayram coşkusunu pistlere taşıdı. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen yarışmalar izleyicilerden de yoğun ilgi gördü.

GENÇ SPORCULAR PİSTLERDE KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen atletizm yarışlarında farklı yaş kategorilerinden onlarca sporcu yarıştı. Bitiş çizgisine ulaşabilmek için tüm güçlerini ortaya koyan sporcular, performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Yarışmalar boyunca gençlerin azmi, disiplini ve mücadele ruhu dikkat çekerken, organizasyonun gençlerin spora yönlendirilmesi açısından önemli bir etkinlik olduğu ifade edildi. Bayramın ruhuna uygun şekilde düzenlenen müsabakalarda sporcular hem rekabet heyecanı yaşadı hem de dostluk ve fair-play örneği sergiledi.

Atletizm branşında gerçekleştirilen yarışların ardından sporcuların sevinçleri ve heyecanı renkli görüntüler oluşturdu.

TEKERLEKLİ KAYAKLI KOŞU YARIŞLARI İLGİ ODAĞI OLDU

Kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olan Ağrı’da düzenlenen tekerlekli kayaklı koşu yarışları da organizasyonun en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı. Sporcular, asfalt pistte kar üzerindeymiş gibi performans sergileyerek teknik becerilerini ortaya koydu.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporculara madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve şube müdürleri tarafından takdim edildi. Yetkililer, gençlerin sporla iç içe büyümesinin önemine dikkat çekerek, benzer organizasyonların yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Ağrı’da gerçekleştirilen spor etkinlikleri, hem gençlerin motivasyonunu artırdı hem de 19 Mayıs coşkusunun kent genelinde güçlü şekilde hissedilmesini sağladı.

Haber: Servet Arslan