YENİ YIL HABERLERİ

Yeni Yıl - Bugün
Türkiye cep üssü oluyor
Güney Koreli Samsung ve Çinli OPPO, Türkiye'de üretim için fabrika kurma hazırlığına girdi. Uluslararası iki mobil telefon şirketi Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime başlıyor. Çinli mobil telefon üreticisi Oppo, yeni yılın ilk aylarında üretime başlamayı hedefliyor.
Yeni Yıl - Bugün
Biden, Trump'ı ABD'deki siber saldırılar karşısında "ihmalkar" davranmakla suçladı
Wilmington'da Amerikan halkına Noel ve yeni yıl mesajı vermek için açıklamalarda bulunan Biden, Trump'ı ABD'deki federal kurumlara yönelik siber saldılar konusunda ihmalkar davranmakla eleştirdi.
Yeni Yıl - Bugün
22 Aralık 2020 Haberleri
22 Aralık 2020 Manşet Haberleri.
Yeni Yıl - Dün
Son dakika haberi... Bakan Akar: En son teröristi de etkisiz hale getirip bu işi bitireceğiz
Akar, tüm personelin yaklaşan yeni yılını da kutladı.
Yeni Yıl - Dün
Son dakika gündem: Bakan Akar: En son teröristi de etkisiz hale getirip bu işi bitireceğiz
Akar, tüm personelin yaklaşan yeni yılını da kutladı.
Yeni Yıl - Dün
Karabük'ten kısa kısa
Çocuklara yeni yıl hediyeleri Özlem Aras Gürel'den Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edecek öğrencileri, 2020 yılının son günlerinde evlerinde ziyaret ederek yeni yıl hediyesi olarak tablet hediye etti.
Yeni Yıl - Dün
Mersin'de yılbaşı pazarı açıldı
Mersin'in Mezitli ilçesinde, yeni yıl öncesi hizmet vermeye başlayan yılbaşı pazarında hediyelik eşya ürünlerinin satışı yapılıyor.
Yeni Yıl - Dün
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Kadın cinayetleri ile hayvan hakları yasası Özkan, vatandaşların 2021'de beklediği yasal düzenlemeler bulunduğu hatırlatılarak, yeni yılda kadın cinayetleri ile kadına ve çocuğa cinsel istismar konusunda idam cezası getirilmesi, hayvan hakları gibi konuların Meclis gündemine gelip gelmeyeceği sorusu üzerine, "Güçlü milli iradenin nelere kadir olduğunu, milletimizin emri, gösterdiği istikamet kapsamında nasıl başarılar ortaya koyabildiğini gördük.
Yeni Yıl - Dün
Almanya'da RKI Başkanı Wieler'den korkutan Covid-19 açıklaması
Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele devam ederken Almanya'dan salgına yönelik endişe veren açıklama geldi. Ülkenin bulaşıcı hastalıklarla yetkili kurumu olan Robert Koch Enstitüsü'nün Başkanı Lothar Wieler, başkent Berlin'de gerçekleştirdiği basın toplantısında salgınla ilgili endişelerini dile getirdi. Alman halkına çağrıda bulunan Wieler, Noel tatilinde kurallara uyulması gerektiğini vurguladı. Alınan önlemler ve getirilen kısıtlamalara rağmen salgının istenilen seviyeye çekilemediğini duyuran Wieler, "Durum şu anda daha da kötüye gidiyor. Zor haftalarla karşı karşıyayız. Vaka sayısının azalması muhtemelen birkaç hafta alacaktır. Seyahat etmekten kaçının. Virüs, temas yoluyla yayıldığı için temastan kaçınalım. Noel'i ve yeni yıl kutlamalarını küçük aile gruplarıyla geçirelim.
Yeni Yıl - Dün
Altınyıldız Classics'ten yeni yıla özel hediye önerileri
Altınyıldız Classics, yılbaşı hediyesi arayanlara veya hediye almayı son ana bırakanlara hediye alternatifleri sunuyor.
Yeni Yıl - Dün
Fenerbahçe kötü gidişatı durdurmak istiyor
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda yarın 19: 00'da başlayacak maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Kadıköy'de bu sezon galip gelmekte zorluk yaşayan sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir mücadelesiyle yeniden çıkış arayacak. Lig tarihinde ilk kez sahasındaki 3 maçta mağlup olan sarı-lacivertliler, bay geçecekleri hafta sonu öncesinde rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor. 1 POZİTİF, 6 SAKAT, 1 CEZALI Sakatlıklar ve hastalıklar sebebiyle 8 futbolcusundan yararlanamayacak olan Erol Bulut'un ise Başakşehir maçına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusu. Sezona 18 transferle başlayan Fenerbahçe'de her ne kadar alternatif bir kadro kurulsa da hayati öneme sahip mücadele öncesinde Samandıra'da yoğun bir mesai söz konusu. Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufan'ın testi pozitif çıktığı için bir süre takımdan ayrı kalacak. Ayrıca Jose Sosa, Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Tolga Ciğerci ve Mauricio Lemos'un sakatlıkları bulunurken Dimitris Pelkas ise sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. EROL BULUT TEMKİNLİ Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut, Medipol Başakşehir maçı öncesinde temkinli hareket ediyor. Hafta sonunu BAY geçmeden önce karşılaşacakları Başakşehir maçından galip gelmek için her yolu deneyecek olan Erol Bulut, yeni yıl öncesinde kötü bulutları dağıtmanın peşinde.
Yeni Yıl - Dün
Son dakika: Samsung Galaxy'den yeni yıl hediye alternatifleri
Son dakika haber: Yeni yıl için sevdiklerine nasıl bir hediye vereceğine karar veremeyenlere Samsung, Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Tab S7 ve S7+ öneriyor.
Yeni Yıl - Dün
Son dakika haberleri: Oyunlar, LEGO ve K-pop aramaları yılbaşı öncesi çocukların gözdesi
Kaspersky açıklamasında, Kaspersky Safe Kids uzmanlarınca çocukların yeni yıl dilek listelerini hazırladıkları Kasım ayı isteklerinin anonim olarak analiz edildiği bildirildi.
Yeni Yıl - Dün
EPDK 2021 için lisans bedellerini belirledi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) piyasalarında yeni yılda uygulanacak ön lisans ve lisans alma bedellerini belirledi.
Yeni Yıl - Dün
PTT AŞ kurye ve posta kargosu gönderilerinde yeni yıl öncesi yüzde 25 indirim uygulayacak
PTT AŞ, yılbaşına özel düzenlediği kampanya kapsamında, 25-31 Aralık dönemindeki iş günlerinde, bireysel müşteriler tarafından postaya verilecek yurt içi varışlı acele posta servisi (APS) kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim yapacak.
Yeni Yıl - Dün
Tokyo Valisi Koike'den başkent halkına yılbaşı çağrısı Açıklaması
Tokyo Valisi Koike Yuriko, başkent halkına yeni yıl tatili döneminde evlerinde kalmalarını ve "mümkün oldukça" dışarı çıkmaktan kaçınmalarını istedi.
Yeni Yıl - 21.12.2020
Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışmaları
Çevre projelerine 331 milyon lira yatırım Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, yeni yılda hayata geçirilmesi planlanan projelerle doğa ve ekosistemin korunması hedefleniyor.