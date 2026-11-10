Elektrik desteği sınırı 3 bin kilovatsaate inince faturalar yüzde 96 artacak

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Eski Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Denetim Dairesi Başkanı Mehmet İbiş, konutlarda destekli tarifeden yararlanma sınırının yıllık 3 bin kilovatsaate düşürülmesinin faturalara etkisini tek tek hesapladı. İbiş, bu gruba giren konut abonelerinin yüzde 96 oranında zamla karşı karşıya kalacaklarını belirterek, yeni yılda enerji bedelinde gündeme gelecek olası bir zammın faturaları daha da kabartacağını vurguladı.

Elektrik ve doğal gaza, 2027 yılında enflasyon hedefiyle uyumlu yüzde 21 ve biraz üzerinde zamma kesin gözüyle bakılıyor.

Konut abonelerinin elektrik tüketimine uygulanan devlet desteğine ilişkin sınırı duyuran EPDK, yeni yıldan geçerli olmak üzere mesken abonelerinin, destekten yararlanabilmesi için belirlenen yıllık elektrik tüketim limitini, 4 bin kilovatsaatten 3 bin kilovatsaate düşürdü.

UYGULAMANIN KONUT ABONESİNE ETKİSİ

Eski EPDK Denetim Dairesi Başkanı Mehmet İbiş, ANKA Haber Ajansı ile bu uygulamanın milyonlarca konut abonesinin elektrik faturasına etkisine ilişkin yaptığı hesaplamayı paylaştı.

İbiş, yıllık tüketimi 3 bin kilovatsaatin üzerinde olan abonelerin Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) üzerinden elektrik tükettiklerini belirterek, bu tarifeye giren konut abonesinin faturasını etkileyen unsurlardan birinin de YEKDEM maliyeti olduğunu kaydetti. Mehmet İbiş, "Bu kapsamda yıllık 3.200 kilovatsaat elektrik tüketen bir mesken abonesinin faturası YEKDEM sıfır olduğunda 10.876 TLden 19.888 TL yükselerek yüzde 82 artmış olacak. 2026 yılı aralık ayı YEKDEM'i megavat başına 393,75TL'dir. Bu tutarın Ocak 2027 de de aynı kaldığı varsayıldığında bu gruba giren abonelerin faturası, 10.876 TL' den 21.413.898 TL yükselecek ve yüzde 96 artmış olacak" diye konşutu.

ELEKTRİĞE ENFLASYON HEDEFİYLE UYUMLU ZAM

Hükümetin, 2027 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21. Bu nedenle, 2027 yılında elektriğe ve doğal gaza bu oranda ya da bu oranın biraz üzerinde zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İbiş, enerji ve dağıtım bedellerinde değişiklik olması durumunda, destek dışına çıkarılan konut abonelerinin faturalarının daha da kabaracağına işaret ederek, "Yıllık tüketimleri 3.000-4.000 kilovatsaat olan bir mesken tüketicisinin, enerji bedeli ve dağıtım bedellerinde değişiklik olmasa dahi Son Kaynak Tedarik Tarifesi grubuna girmelerinden dolayı yüzde 82 ile yüzde 96 oranında zamla karşı karşıya kalacaklar. Enerji bedeli ve dağıtım bedeli artarsa doğal olarak faturaları daha da kabaracaktır" dedi.

ORTAK GİDERLER DE KATLANACAK

İbiş, 3 bin kilovatsaatle ilgili kararın site aidatlarını da etkileyeceğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerinin tüketimleri, yıllık 3 bin kilovatsaat üzerine çıktığında ortak giderden elektrik bedeli de yüzde 82-yüzde 96 arasında artacaktır."

Kaynak: ANKA