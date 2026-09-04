Guava zayıflama dünyasının yeni yıldızı mı?

Guava, özellikle tokluk ve metabolizma üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle araştırmalara konu oluyor. LifeCell Farma da geliştirdiği guava bazlı formülle kilo kontrolüne farklı bir yaklaşım getirdiğini belirtiyor.

30 GRAM GUAVA İLE 4 SAATE KADAR TOKLUK İDDİASI

Guavanın metabolik etkileri insanlar üzerinde gerçekleştirilen klinik çalışmalarda da araştırılıyor. 2016 yayımlanan Journal of Clinical and Diagnostic Research’in randomize kontrollü çalışmasında, 45 sağlıklı yetişkinde altı hafta boyunca günlük 400 gram guava tüketiminin kan şekeri, kan yağları ve vücut kitle indeksi üzerindeki etkileri incelendi. Çalışmanın sonuçları, guavanın metabolik sağlık açısından araştırılmaya değer bir meyve olduğunu ortaya koyarken, elde edilen bulguların farklı tüketim biçimleri ve gruplar açısından ayrıca değerlendirilmesi gerektiğine de işaret ediyor.

Guavanın öne çıkan özelliklerinden biri lif içeriği. LifeCell Farma'nın açıklamasına göre suda çözünen guava lifleri midede jel benzeri bir yapı oluşturarak hacim kazanıyor ve uzun süreli tokluk hissini destekliyor.

Şirket, geliştirdiği formülde 30 gramlık porsiyonun 4 saate kadar tokluk sağlayabildiğini öne sürüyor. Bu yaklaşımla gün içindeki atıştırmaların ve özellikle gece yeme isteğinin kontrol altına alınması hedefleniyor.

HEDEF KAN ŞEKERİ DALGALANMALARINI AZALTMAK

Guavadaki flavonoid ve liflerin karbonhidrat metabolizması üzerindeki potansiyel etkileri de araştırılıyor. LifeCell Farma, formülünün karbonhidratların emilim hızını yavaşlatmaya, kan şekeri dalgalanmalarını azaltmaya ve böylece ani açlık krizlerinin önüne geçmeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

Nutrients’in araştırmasına göre Guava meyve ekstraktıyla gerçekleştirilen klinik çalışmada da sağlıklı yetişkinlerde yemek sonrası kan şekeri yanıtı incelendi. Araştırmada belirli bir guava ekstraktının glukoz tüketiminin ardından oluşan kan şekeri artışını bazı zaman noktalarında azalttığı bildirildi.

LifeCell Farma Marka Yönetim Kurulu Başkanı Enes Can, “Yaklaşımımız klasik “detoks” ürünlerinden farklı. Yalnızca vücuttan su atılmasını hedeflemek yerine yağların enerji olarak kullanılmasını destekleyen bir yaklaşım sunuyoruz” şeklinde görüş belirtti.

14 GÜNDE KARIN BÖLGESİNDE DEĞİŞİM İDDİASI

Düzenli kullanımın ardından 14 gün içinde özellikle karın bölgesinde değişimin başlayabileceğini belirten Can, “Formül vücutta tutulan ödem ve şişkinliğin azaltılmasına destek oluyor. LifeCell Farma olarak ürünümüzü haftada 2 kiloya kadar kilo kaybı hedefi ve koşullara bağlı para iade politikasıyla sunuyoruz” ifadelerini kullanarak, “Bununla birlikte kilo kaybının kişiden kişiye değişebileceği; beslenme düzeni, metabolizma, fiziksel aktivite ve sağlık durumunun sonuçları doğrudan etkilediğini de vurgulamamız gerekiyor” dedi.

ZAYIFLAMA DÜNYASININ YENİ YILDIZI MI?

Marka Yönetim Kurulu Başkanı Enes Can ayrıca guavanın bir zayıflama ilacı olmadığını ve reçeteli diyabet veya obezite tedavilerinin alternatifi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek ,“Bununla birlikte yüksek lif içeriği ve metabolik sağlık alanında araştırılan bileşenleri, meyveyi kilo kontrolü tartışmalarının dikkat çeken isimlerinden biri haline getiriyor.” İfadelerini kulandı.

LifeCell Farma ise yaklaşımını “Daha uzun süre tok kal, daha az ye ve vücudun enerji kullanımını destekle” ifadesiyle özetliyor.

Zayıflama dünyasında doğal içeriklere yönelik ilginin artmasıyla birlikte, guavanın bu alandaki yükselişinin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği ve tüm doğal yöntemlerin araştırmalara daha fazla konu olması bekleniyor.