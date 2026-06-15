TBMM Başkanı Kurtulmuş hicri yılbaşını kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hicri yılbaşı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yeni hicri yılımızın dünyada ve bölgemizde barışın ve istikrarın hakim olacağı bir başlangıç olması temennisiyle aziz milletimizin ve İslam aleminin hicri 1448. yılını tebrik ediyor, tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesine yer verdi.