Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Avustralya, ünlülerin kumar reklamlarında yer almasını 2027'den itibaren yasakladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'da ACMA, ünlülerin 2027'den itibaren kumar reklamlarında yer alamayacağını bildirdi. Yasak televizyon, radyo, haber siteleri, çevrimiçi oyunlar ve sosyal medyayı kapsarken lisanslı bahis sağlayıcılarının ünlülerle sponsorluk anlaşmaları da yeni yıldan itibaren yasaklandı.

Avustralya'nın 2027'den itibaren kamuoyu tarafından tanınmış kişilerin kumar reklamlarında yer almasını yasakladığı bildirildi.

Avustralya'nın İletişim ve Medya Kurumu'ndan (ACMA) yapılan açıklamaya göre, yeni kurallar uyarınca, mevcut veya eski profesyonel sporcular, ünlüler, sosyal medya fenomenleri ve diğer önde gelen kişiler dahil "tanınmış kişiler" 2027 itibarıyla kumar reklamlarında yer alamayacak.

Yasak, televizyon, radyo, haber siteleri, çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya dahil tüm platformlardaki kumar oyunlarının tanıtım ve reklamlarını da içeriyor.

Ayrıca, yeni yıldan itibaren lisanslı çevrim içi bahis sağlayıcılarının da bu tür kişilerle sponsorluk veya tanıtım anlaşmaları yapmaları yasaklandı???????.

ACMA, kılavuzun sektörün yeni gereklilikleri ve ilgili muafiyetleri anlamasına ve bunlara hazırlanmasına yardımcı olmayı amaçladığını vurguladı.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Şara'dan kabinede değişiklik! Bir bakan görevden alındı

Şara'dan dikkat çeken hamle! Görevden aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Belediye binasında jandarma araması! Çok sayıda gözaltı kararı
Dünyada bu yaşta yalnızca 3. kez uygulandı! 6 aylık Osman Alp yoğun bakımdan çıktı, annesi 'mucize' dedi

Dünyada sadece 2 bebekte denenmişti! 6 aylık Osman'ın mucizesi
Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Fransa’da yaşlı çiftin görüntüsü çok konuşuldu, gerçek ortaya çıktı
Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler

Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Bakan devreye girdi
Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Akıllara durgunluk veren manzara
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi

Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de artık hayatta değil

İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı

İstanbul'daki konserde uyuşturucudan can vermişti! Mesleği şaşırttı