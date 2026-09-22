Kütahya DPÜ'de 'Terörsüz Türkiye' dersi yeni akademik yılı başlattı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı, "Terörsüz Türkiye" konulu dersle başladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerin katılımıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek, yeni başlayan ve eğitimlerine devam eden öğrencilere seslendi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşımanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Kızıltoprak, "Biz bu vatanın her bir taşına, her bir damlasına sahibiz ama bir sorumluluğumuz var. Bu vatanı, bu Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak ve payidar kılmak bizim omuzlarımızdaki en büyük sorumluluktur sevgili arkadaşlar." dedi.

Dumlupınar Zaferi'nin adını taşıyan bir üniversitede eğitim gören öğrencilerin sorumluluklarının büyük olduğunu ifade eden Kızıltoprak, dostluk, kardeşlik ve birlik mesajları verdi.

Kaynak: AA