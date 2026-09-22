Haberler

Kütahya DPÜ'de 'Terörsüz Türkiye' dersi yeni akademik yılı başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya DPÜ'de 'Terörsüz Türkiye' dersi yeni akademik yılı başlattı
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı, "Terörsüz Türkiye" konulu dersle başladı. Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilere seslenerek yeni yılın hayırlı olmasını diledi ve birlik mesajı verdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı, "Terörsüz Türkiye" konulu dersle başladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerin katılımıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek, yeni başlayan ve eğitimlerine devam eden öğrencilere seslendi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşımanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Kızıltoprak, "Biz bu vatanın her bir taşına, her bir damlasına sahibiz ama bir sorumluluğumuz var. Bu vatanı, bu Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak ve payidar kılmak bizim omuzlarımızdaki en büyük sorumluluktur sevgili arkadaşlar." dedi.

Dumlupınar Zaferi'nin adını taşıyan bir üniversitede eğitim gören öğrencilerin sorumluluklarının büyük olduğunu ifade eden Kızıltoprak, dostluk, kardeşlik ve birlik mesajları verdi.

Kaynak: AA
Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

Rüşvet istekleri duruşmada tek tek anlatıldı
Devlet hastanesinde skandal! Göçmen kadınları para karşılığı ameliyat etmişler, doktor dahil 3 tutuklama

Devlet hastanesinde skandal iddia! Göçmen kadınlara...

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Arbede çıktı, saldırgan böyle kaçtı

Saldırı yapılan okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama
2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

Milyonluk araçlarla yola çıktı! Otobüs firması sadece 3 ay dayanabildi
Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü

Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü
Demans teşhisi konulmuştu, kızı onu çini atölyesine götürdü! 86 yaşındaki Tuncel Var 7 ayda 40 eser üretti

Kızı onu çini atölyesine götürdü! 7 ayda 40 esere imza attı
Trafikte kalan otomobilin imdadına motokurye yetişti! İlginç yöntem kamerada

Trafikte kalan otomobilin imdadına böyle yetişti
Yurt önündeki durakta 2 el ateş! Aksaray'da halk otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi, durumu ağır

Yolcu yüzünden çıkan kavgada 2 el ateş! Şoför yere yığıldı