Futbol dünyasında genç yetenekler hızla parlamaya devam ediyor ve Thierry Darnel Karadeniz bu isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Almanya doğumlu ve Türk asıllı genç futbolcu, hem kulüp düzeyinde hem de Türkiye U18 Milli Takımı’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Thierry Karadeniz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü? Thierry Karadeniz hangi takımda oynuyor? Detaylar...

THIERRY KARADENIZ KİMDİR?

Almanya doğumlu genç yetenek Thierry Darnel Karadeniz, son dönemde performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Almanya Bundesliga ekibi Köln’ün altyapısında forma giyen Karadeniz, futbol kariyerine Almanya’da başladı ve kısa sürede genç yaşına rağmen önemli bir ivme yakaladı. 1,79 boyundaki futbolcu, kanatlarda görev alıyor ve sağ ayağını etkin şekilde kullanıyor.

Thierry Karadeniz, altyapı düzeyinde gösterdiği performansla sadece kulüp seviyesinde değil, aynı zamanda Türkiye U18 Milli Takımı’nda da adından söz ettirdi. Geçtiğimiz sezon U17 takımıyla 5 gol atan genç yetenek, bu sezon U19 takımıyla 19 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Bu performans, onun hem teknik becerisini hem de oyunu okuma kabiliyetini ortaya koyuyor.

THIERRY KARADENIZ KAÇ YAŞINDA?

Thierry Darnel Karadeniz, 22 Haziran 2008 doğumlu. Bu durumda 2026 itibarıyla 17 yaşında.

THIERRY KARADENIZ ASLEN NERELİ?

Thierry Karadeniz, Almanya’da dünyaya gelmiş olmasına rağmen kökeni oldukça renkli. Afrikalı bir anne ve Türk asıllı bir babanın oğlu olan Karadeniz, çok kültürlü bir yapıya sahip.

THIERRY KARADENIZ TÜRK MÜ?

Evet, Thierry Karadeniz Türk asıllıdır. Babasının Türk kökenli olması, genç futbolcunun Türkiye U18 Milli Takımı’nda forma giymesini sağlamış durumda. Türkiye U18 Milli Takımımızın UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur’daki Cebelitarık karşılaşmasında attığı gollerle adından söz ettiren Karadeniz, Türk futbolunun genç yetenekleri arasında kendine sağlam bir yer ediniyor.

Bu maçta, Antalya’daki mücadelede Thierry Karadeniz 33. ve 40. dakikalarda fileleri havalandırarak Türkiye’nin 7-0’lık galibiyetine büyük katkı sağladı. Aynı maçta diğer goller Yusuf Can Karademir, Hasan Ege Akdoğan, Tuna Baran Demir ve Boran Eligüzel’den geldi. Cebelitarık’tan Theo Montovio 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

THIERRY KARADENIZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Genç futbolcu, Almanya Bundesliga ekibi Köln’ün altyapısında forma giyiyor. Kulüp seviyesinde gösterdiği performans, onu hem Alman hem de Türk futbol çevrelerinde dikkat çeken bir isim haline getirdi. Son sezonlarda U19 takımında 19 maçta forma giyen Thierry Karadeniz, kanatlarda görev alarak oyun kurucu ve gol katkısı sağlayan bir oyuncu profili çiziyor.

Köln altyapısında kazandığı deneyim, onun Türkiye U18 Milli Takımı’nda da etkili olmasını sağladı. Özellikle Avrupa Şampiyonası’ndaki performansı, yeteneğinin uluslararası platformda da fark edilmesini mümkün kılıyor.