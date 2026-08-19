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Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı

Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı Haber Videosunu İzle
Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı
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Galatasaray'a transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenen Aleksey Batrakov, Lokomotiv Moskova taraftarının karşısına çıkarak veda etti. 21 yaşındaki futbolcu, Rostov maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını da imzaladı.

  • Galatasaray'ın transferini sürdürdüğü Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki futbolcusu Aleksey Batrakov, Rostov-Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarlarla vedalaşarak takıma destek istedi.
  • Batrakov, maç öncesi tribünde kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı.

Galatasaray'ın transferini tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüğü Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov, Rus ekibinin taraftarlarıyla bir araya geldi.

Rostov- Lokomotiv Moskova karşılaşmasını tribünden takip eden genç futbolcu, mücadelenin ardından taraftarların karşısına çıkarak kulübün içinde bulunduğu süreç hakkında konuştu.

"TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYIN"

Batrakov, Lokomotiv Moskova taraftarlarından takıma destek vermeye devam etmelerini isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım şu anın tüm kulüp için hiç de kolay bir dönem olmadığını herkes anlıyor. Ne kadar endişelendiğinizi, üzüldüğünüzü biliyorum. Sizi temin ederim ki tüm takım da aynı şekilde üzülüyor ve herkes bu durumdan bir an önce çıkmak istiyor. Sizden ricam, bu zor dönemde takımı yalnız bırakmamanızdır. Biz çabalıyoruz, her antrenmanda canımızı dişimize takıp ter döküyoruz. Sizden kulübümüzü aynı şekilde desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum."

GALATASARAY FORMASINI İMZALADI

Batrakov, karşılaşma öncesinde de Galatasaray açısından dikkat çeken bir harekete imza attı. Tribünde kendisine uzatılan Galatasaray formasını geri çevirmeyen 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı imzaladı. Batrakov'un bu hareketi, Galatasaray'a beklenen transferi öncesinde dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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