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Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları Zoom'da görüşüldü

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Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları Zoom'da görüşüldü
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Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi sene başı değerlendirme toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında Zoom'da yapıldı. Toplantıda hazırlıklar değerlendirildi, yeni yılın eğitim camiasına başarı ve huzur getirmesi dilendi.

Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklar kapsamında sene başı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantı Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, eğitim süreçlerine yönelik hazırlıklar ve il genelinde yapılacak faaliyetler değerlendirildi. Eğitim öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik planlamaların da ele alındığı toplantıda, ilçe milli eğitim müdürlerinin görüş ve önerileri değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, "2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklarımızı kapsamlı şekilde sürdürüyoruz. Amacımız öğrencilerimizin daha nitelikli bir eğitim almasını sağlamak, öğretmenlerimizin çalışmalarını en iyi şekilde desteklemek ve eğitim süreçlerini ilimiz genelinde verimli bir şekilde yürütmek. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiamıza başarı ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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