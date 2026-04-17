Eski Myanmar Devlet Başkanı Myint, yeni yıl affı kapsamında serbest bırakıldı

Myanmar'da hüküm giyen eski Devlet Başkanı Win Myint, geleneksel yeni yıl kutlamaları çerçevesinde çıkarılan afla serbest bırakıldı. 2021 askeri darbesinden sonra gerçekleşen bu af, yaklaşık 4.500 mahkumu kapsıyor.

Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, yaklaşık 4 bin 500'den fazla mahkumu kapsayan af çerçevesinde 2023'te hapis cezası indirilen Myint serbest bırakıldı.

Söz konusu af kararı Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan ve 10 Nisan'da yeni devlet başkanı olarak görevine başlayan General Min Aung Hlaing yönetiminde bir ilk oldu.

Myanmar'da ulusal bayramlar dolayısıyla geniş kapsamlı af kararları alınması sık görülen bir uygulama olarak biliniyor.

İdam cezasını da içeren terörle mücadele yasası, 2021'deki askeri darbenin ardından muhalif siyasetçiler, gazeteciler ve yönetime karşı çıkan kişilere yönelik yaygın şekilde uygulanmıştı.

Bağımsız Siyasi Tutuklulara Yardım Derneğinin verilerine göre, 27 Şubat itibarıyla ülkede 22 bin 800'den fazla siyasi tutuklu bulunuyordu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
