SGK Müşaviri Ete'den kademeli emeklilik değerlendirmesi
Dilek Ete, kademeli emekliliğin SGK'ya zarar vereceği iddialarına karşı çıktı; yasa bekleyenleri yeni yılda artacak borçlanma maliyetlerine karşı uyardı.
SGK Müşaviri Dilek Ete, bir YouTube kanalında kademeli emeklilik düzenlemesini değerlendirdi.
Milyonlarca çalışanın gündemindeki düzenlemeye ilişkin konuşan Ete, kademeli emekliliğin SGK'ya zarar vereceği iddialarına karşı çıktı.
Ete, yasa bekleyen vatandaşları yeni yılda artacak borçlanma maliyetlerine karşı uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi