31 Aralık yarım gün mü, özel sektör, kamu kurumları, okullar tatil mi? 2027 yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor?

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2027 yılına sayılı günler kala yılbaşı tatilinin hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Yeni yıl öncesinde plan yapmak isteyen çalışanlar, öğrenciler ve veliler özellikle 31 Aralık'ın yarım gün olup olmadığını araştırıyor. Resmî tatil takviminde yılbaşı için belirlenen 1 Ocak tarihinin yanı sıra kamu kurumları, özel sektör ve okulların çalışma durumu da gündemde. Peki, 31 Aralık 2026 yarım gün mü, özel sektörde ve kamuda tatil mi? 2027 yılbaşı hangi güne denk geliyor, tatil kaç gün sürecek? Detaylar...

31 ARALIK 2026 YARIM GÜN MÜ, RESMÎ TATİL Mİ?

31 Aralık 2026 Perşembe günü resmî tatil değildir ve yarım gün tatil uygulaması bulunmamaktadır. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak günü uygulanıyor. Bu nedenle 31 Aralık Perşembe günü kamu kurumlarında ve özel sektörde normal çalışma düzeninin devam etmesi bekleniyor.

31 Aralık öğleden sonrası için de genel bir yarım gün tatil kararı bulunmuyor. Kamu çalışanlarına yönelik olası bir idari izin kararı ise ayrıca açıklanması halinde geçerli olacak.

31 ARALIK ÖZEL SEKTÖRDE TATİL Mİ?

Özel sektör çalışanları için 31 Aralık 2026 tarihinde resmî tatil veya yarım gün izin hakkı bulunmuyor. İş yerlerinde normal çalışma düzeni uygulanacak. Ancak işverenler kendi kararları doğrultusunda çalışanlarına izin verebilecek veya çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek.

1 Ocak 2027 Cuma günü ise genel tatil kapsamında bulunuyor. Özel sektörde çalışanların bu tarihteki çalışma durumu, iş sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirleniyor.

31 ARALIK KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

31 Aralık 2026 Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai devam edecek. Resmî tatil kapsamında bulunmayan bu tarihte kamu çalışanları için genel bir izin uygulaması bulunmuyor.

1 Ocak 2027 Cuma günü ise resmî tatil nedeniyle kamu kurumları hizmet vermeyecek. Sağlık kuruluşlarının acil servisleri ve kesintisiz hizmet sunması gereken birimler ise kendi çalışma düzenleri kapsamında faaliyetlerini sürdürecek.

31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık 2026 Perşembe günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde bu tarih için herhangi bir tatil bulunmuyor.

1 Ocak 2027 Cuma günü ise resmî tatil nedeniyle okullarda ders yapılmayacak. 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günlerinin de hafta sonuna denk gelmesiyle öğrenciler üç gün boyunca okula gitmeyecek.

MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

2027 YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2027 yılının ilk günü olan 1 Ocak, cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinin hafta sonuyla birleşmesi sayesinde hafta sonu tatili yapan çalışanlar ve öğrenciler üç gün aralıksız dinlenme fırsatı bulacak.

31 Aralık 2026 Perşembe: Normal çalışma günü

1 Ocak 2027 Cuma: Resmî tatil

2 Ocak 2027 Cumartesi: Hafta sonu

3 Ocak 2027 Pazar: Hafta sonu

4 Ocak 2027 Pazartesi: Normal mesai ve eğitim başlıyor

2027 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

2027 yılbaşı tatili resmî olarak 1 gün uygulanacak. Ancak 1 Ocak'ın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle cumartesi ve pazar günleriyle birlikte hafta sonu tatili yapanlar için toplam süre üç güne çıkacak.

31 Aralık Perşembe günü yıllık izin kullanan çalışanlar ise tatillerini dört güne uzatabilecek. Bu durumda 31 Aralık Perşembe ile 3 Ocak Pazar arasındaki dönemde kesintisiz izin yapmak mümkün olacak. Ancak 31 Aralık için yıllık izin kullanılması veya işveren tarafından ayrıca izin verilmesi gerekiyor.