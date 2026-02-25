Haberler

Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor

Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor
Güncelleme:
ŞEHİT PİLOTUN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTITürk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020 yılında yayımladığı yeni yıl mesajında Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın da yer aldığı ortaya çıktı.

ŞEHİT PİLOTUN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020 yılında yayımladığı yeni yıl mesajında Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Görüntülerde Bolat'ın, "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" ifadelerini kullandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
