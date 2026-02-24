Haberler

Dünya Sahnesinde Bir Türk İmzası: Asya'nın En Büyük Yeni Yıl Sahnesinde Türkiye

İzmirli firma Anatolia Organizasyon, Hong Kong'da gerçekleşen Cathay International Chinese New Year Night Parade'de Türkiye'yi Emoji Korteji ile başarıyla temsil etti.

17 Şubat 2026 tarihinde Hong Kong'da düzenlenen ve Asya'nın en prestijli yeni yıl organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Cathay International Chinese New year Night Parada görkemli atmosferiyle tamamlandı.

Türkiye'den katılan kortej/gösteri ekibi olan Anatolia Organizasyon, "Emoji Korteji" performansıyla geçit töreninin en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu.

Protokol Alanında Unutulmaz An

Geçit töreni öncesinde gerçekleştirilen resmi basın buluşmasında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, kameraların karşısına sadece Türkiye'den gelen Emoji maskotu ile birlikte çıktı.

Onlarca ülkeden, 60'ın üzerinde ekibin yer aldığı dev organizasyonda bu onuru yaşayan tek ekip olmak, gurur kaynağı oldu.

Baş Yöneticinin performansçıyla Türkiye üzerine gerçekleştirdiği kısa sohbet ve maskota gösterdiği samimi ilgi, organizasyonun en özel ve sembolik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Üç Günlük Uluslararası Performans

"Best Fortune World Party" temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Anatolia Organizasyon;

• Ana geçit töreninde,

• Final sahne gösterisinde,

• Özel etkinlik performanslarında

üç gün boyunca sahne aldı.

Dev emoji karakterleri, dinamik koreografiler ve yüksek enerjili sahne akışıyla "Emoji Parade", binlerce izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Renkli görseller ve interaktif performans yapısı sayesinde ekip, uluslararası basının ve organizasyon komitesinin dikkatini çekti.

Büyük İlgi, Büyük Gurur

Hong Kong sokaklarında, Türkiye Türkiye anonsları eşliğinde; binlerce kişinin alkışları, el sallayan çocuklar ve sahne önünde toplanan kalabalıkların coşkusu arasında gerçekleşen performanslarımız unutulmaz anlara sahne oldu. ?????

Türkiye'den çıkan bir konseptin, Asya'nın en büyük yeni yıl organizasyonlarından birinde, üst düzey protokol eşliğinde ve uluslararası medya ilgisiyle yer alması; hem ekip hem de ülkemiz adına gurur verici bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Senem Zafer
