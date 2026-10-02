MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU OCAK 2027: Yeni yılda emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, ne kadar zam yapılacak?

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Milyonlarca emekli ve memur, Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak artış için açıklanacak yeni enflasyon verilerine odaklandı. Temmuz ve ağustos aylarında oluşan enflasyon rakamları sonrasında Ocak 2027 maaşlarına ilişkin hesaplamalar da gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, mevcut veriler üzerinden emekli maaşlarına ilişkin üç farklı senaryoyu değerlendirdi. Peki, yeni yılda emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, ne kadar zam yapılacak? Detaylar haberimizde.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU OCAK 2027

Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı henüz belli değil. Zam hesabında temmuz-aralık dönemindeki enflasyon verilerinin tamamı belirleyici olacak. Bu nedenle mevcut hesaplamalar, yıl sonuna ilişkin farklı enflasyon senaryoları üzerinden yapılıyor.

Mert Nayır'ın değerlendirmesine göre, yıl sonu TÜFE'nin yüzde 28,0, yüzde 28,4 veya yüzde 29,6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri açısından farklı maaş tabloları ortaya çıkıyor.

BİRİNCİ SENARYO: YIL SONU TÜFE YÜZDE 28,0

Bu senaryoda 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının bu seviyede gerçekleşmesi öngörülüyor.

Bu hesaplamaya göre en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığının 25.601 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Böylece 23.552 TL'lik mevcut taban üzerinden 2.049 TL'lik artış ortaya çıkıyor.

Memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 6,67 olarak hesaplanıyor. Bunun yüzde 1,59'luk kısmını enflasyon farkı oluşturuyor. Bu durumda en düşük memur emeklisi aylığının 33.631 TL olması öngörülüyor.

Nayır, bu senaryonun gerçekleşmesi için eylül-aralık döneminde aylık ortalama enflasyonun yaklaşık yüzde 1,2 seviyesinde kalması gerektiğini belirtiyor.

İKİNCİ SENARYO: YIL SONU TÜFE YÜZDE 28,4

İkinci senaryoda 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 olarak hesaplanıyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplanan zam oranı yüzde 9,04 olurken, en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığının 25.681 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Memur emeklileri açısından ise zam oranının yüzde 7 seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. En düşük memur emeklisi aylığı da 33.735 TL olarak hesaplanıyor.

Nayır'ın değerlendirmesine göre bu senaryo, yılın kalan dört ayında aylık ortalama yüzde 1,27 seviyesinde enflasyon gerçekleşmesi halinde ortaya çıkıyor.

ÜÇÜNCÜ SENARYO: YIL SONU TÜFE YÜZDE 29,6

Üçüncü senaryoda ise yıl sonu TÜFE'nin yüzde 29,6 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyonun yüzde 10,06 olması öngörülüyor.

Bu durumda en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığının 25.921 TL'ye çıkması ve 23.552 TL'lik mevcut tutara göre 2.369 TL artması hesaplanıyor.

Memur emeklileri için hesaplanan zam oranı yüzde 8,01 olurken, en düşük memur emeklisi aylığının 34.053 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Nayır, bu tablo için kalan aylarda ortalama yüzde 1,5 enflasyon gerektiğini ve temmuzdaki yüzde 1,78 ile ağustostaki yüzde 1,84'lük gerçekleşmeler dikkate alındığında söz konusu senaryonun hesaplama açısından masada bulunduğunu belirtiyor.

YENİ YILDA EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2027 maaş zammının kesin oranı şu aşamada belli değil. Mevcut hesaplamalar, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşen enflasyon ile yıl sonuna yönelik farklı TÜFE varsayımlarına dayanıyor.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2026 yılı temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 arttı. Ağustos ayı itibarıyla yıllık TÜFE yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.

Temmuz ve ağustos aylarındaki verilerin birlikte değerlendirilmesiyle 6 aylık zam hesabının ilk iki aylık bölümünde yüzde 3,65'lik kümülatif enflasyon oluştu.

Ancak Ocak 2027 maaş zammının kesinleşmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

TCMB, Ağustos 2026'da yayımladığı Enflasyon Raporu kapsamında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak güncelledi.

Bu tahmin, emekli ve memur maaşlarına yönelik hesaplamalarda kullanılan senaryolardan biri olarak öne çıkıyor.

SSK BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN HESAP NASIL YAPILIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabı ile memur emeklilerinin zam hesabı aynı şekilde yapılmıyor.

Verilen hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 5510 sayılı Kanun kapsamında 6 aylık TÜFE oranında doğrudan zam alıyor.

Memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte dikkate alınıyor. Mert Nayır'ın aktardığı hesaplama yönteminde memur emeklisinin zam hesabında şu formül kullanılıyor:

1,05 × (1 + altı aylık enflasyon) ÷ 1,07

Bu hesaplamada altı aylık enflasyonun yüzde 7'nin altında kalması halinde memur emeklisinin yalnızca yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammından yararlanacağı belirtiliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından ise hesaplamadaki önemli başlıklardan biri taban aylık uygulaması olarak öne çıkıyor.

Mevcut durumda 23.552 TL olarak belirtilen alt sınırın otomatik olarak enflasyon oranında yükselmediği, bunun için yeni bir yasal düzenleme gerektiği ifade ediliyor.

Dolayısıyla kök aylığı mevcut taban aylığın altında kalan emekliler açısından Ocak 2027 döneminde yapılacak olası yasal düzenlemenin maaşlara yansıması ayrıca önem taşıyor.

2026'DA EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA NE KADAR ARTIŞ OLDU?

Mert Nayır'ın verdiği bilgilere göre 2026 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 12,19, temmuz ayında ise yüzde 17,76 oranında zam aldı.

Aynı dönemde en düşük emekli aylığı 20.000 TL'den 23.552 TL'ye çıkarıldı.

Memur emeklileri ise temmuz döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve yüzde 6,09 enflasyon farkı ile toplam yüzde 13,52 oranında artış aldı.

Bu artışın ardından en düşük memur emeklisi aylığı 31.528 TL seviyesine yükseldi.

OCAK 2027 MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Ocak 2027 maaş zammının kesin oranı, temmuz-aralık dönemine ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.

Mert Nayır'ın değerlendirmesine göre eylül ayı enflasyonunun 5 Ekim'de açıklanmasıyla birlikte hesaplamalar yeni veriler üzerinden güncellenecek. Sonraki aylarda açıklanacak TÜFE rakamları da mevcut senaryoların daralmasını sağlayacak.

Aralık ayına ilişkin enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık dönem tamamlanacak ve Ocak 2027'de uygulanacak zam oranları netleşecek.

Bu nedenle temmuz ve ağustos verileri üzerinden yapılan hesaplamalar, şu aşamada kesin maaş rakamı olarak değil, farklı enflasyon gerçekleşmelerine göre oluşturulan tahminler olarak değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA TABAN AYLIK AYRINTISI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından yalnızca enflasyon oranı üzerinden yapılan hesaplama yeterli olmayabiliyor. Bunun nedeni, mevcut taban aylığın uygulanma biçimi.

Verilen bilgilere göre 23.552 TL'lik alt sınırın yükseltilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle Ocak 2027 döneminde en düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkacağı konusunda yalnızca 6 aylık enflasyon hesabı değil, taban aylığa ilişkin Meclis kararı da belirleyici olacak.

Nayır, üç senaryo arasındaki parasal farkın sınırlı olduğunu belirterek SSK ve Bağ-Kur tabanı açısından yaklaşık 320 TL, en düşük memur emeklisi aylığı açısından ise yaklaşık 420 TL fark bulunduğunu ifade ediyor.

Bu çerçevede Ocak 2027'de ödenecek kesin tutarlar, kalan dört aylık enflasyon verisinin yanı sıra taban aylığa yönelik yapılabilecek yasal düzenlemeye göre netleşecek.

OCAK 2027 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASINDA SON DURUM

Temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşen toplam yüzde 3,65'lik enflasyon, Ocak 2027 maaş zammı hesaplamalarının ilk bölümünü oluşturuyor. Ancak kesin zam oranının ortaya çıkması için dört aylık enflasyon verisinin daha açıklanması gerekiyor.

Mevcut üç senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,70 ile yüzde 10,06 arasında, memur emeklileri için ise yüzde 6,67 ile yüzde 8,01 arasında farklı zam oranları hesaplanıyor.

Bununla birlikte söz konusu rakamlar kesinleşmiş zam oranları değil, yıl sonu enflasyonuna ilişkin varsayımlar üzerinden hazırlanan hesaplamalar.

Ocak 2027 maaşları açısından kesin tablo, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından ortaya çıkacak.