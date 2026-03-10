Sanayi üretimi yeni yıla düşüşle başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 gerileyerek dokuz ayın en sert düşüşünü kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 2,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 düşüş gösterdi. Öte yandan, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 5,6 artış kaydetti.

TÜİK verileri, sanayi üretiminde Ocak ayında özellikle imalat ve madencilik sektörlerinde gerilemenin ön plana çıktığını ortaya koydu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı