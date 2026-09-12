2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Asgari ücret pazarlığına daha aylar varken tartışma erken başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2027 yılı asgari ücreti için ilk tahminini açıkladı. Erdursun, "Asgari ücrette yaklaşık yüzde 25 artış bekliyorum" ifadesini kullanarak, hâlihazırda net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücretin gelecek yıl 35 bin lira seviyesine çıkabileceğini öngördü.

RAKAM NASIL ÇIKIYOR?

Erdursun'un verdiği oran doğrudan bugünkü ücret üzerinden işletildiğinde tablo şöyle:

2026 yılı net asgari ücret 28 bin 75 TL 50 kr. iken, yüzde 25 zam yapılması durumunda 35 bin TL 94 kr. oluyor.

Bu yıl 33 bin 30 TL olan brüt ücret ise tahmin edilen zam oranıyla birlikte 2027 yılında 41 bin 288 TL oluyor.

Bu yıl işverene aylık maliyeti 39 bin 553 TL olan asgari ücrete tahmin edilen yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda işverene maliyeti 2027 yılında 49 bin 440 TL oluyor.

Bu hesap, mevcut vergi istisnası ve prim oranlarının aynı kalması varsayımına dayanıyor. Erdursun paylaşımında brüt tutar ya da işveren maliyetine ilişkin bir rakam vermedi; tahminini yalnızca net ücret üzerinden ifade etti.

NEDEN BU TAHMİN DİKKATE ALINIYOR?

Erdursun'un öngörülerinin gündem olmasının nedeni, geçen yılki isabet oranı. Uzmanın 2026 asgari ücreti için verdiği rakam, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 23 Aralık 2025 akşamı açıkladığı 28 bin 75 lira 50 kuruşluk nihai tutarla neredeyse birebir örtüşmüştü.

Yine de bunun bir kişisel öngörü olduğunu, resmî bir hesaplama ya da masadan sızan bir rakam olmadığını hatırlatmakta fayda var. Nihai tutar, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılarda belirlenecek.

YÜZDE 25, ASGARİ ÜCRETLİYİ KORUYOR MU?

Güncel enflasyon: TÜİK verilerine göre ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,51 oldu. Hizmet enflasyonu ise yüzde 40,28 ile belirgin şekilde daha yüksek.

2026 yıl sonu beklentisi: Yeni açıklanan Orta Vadeli Program (2027-2029), yılın yüzde 28,4 enflasyonla kapanacağını öngörüyor. TCMB'nin Ağustos 2026 tahmini ise yüzde 28.

Sonuç: Yüzde 25'lik bir zam, yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak gerçekleşirse asgari ücretlinin alım gücünde yaklaşık yüzde 2,6'lık bir reel gerileme anlamına gelir.

Bir başka deyişle Erdursun'un tahmini, "geçmiş enflasyonu telafi eden" değil, geleceğe dönük hedeflerin esas alındığı bir zam senaryosuna işaret ediyor.

HEDEFLERLE UYUMLU MU?

7 Eylül 2026'da açıklanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'ında 2027 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21 olarak belirlendi. Merkez Bankası'nın aynı yıl için ara hedefi ve tahmini ise yüzde 15.

Bu tabloda yüzde 25'lik bir zam, resmî hedeflerin üzerinde kalıyor. Yani Erdursun'un öngörüsü, hükümetin dezenflasyon programına bağlı kalınacağı ancak hedefin bir miktar üzerine çıkılarak sınırlı bir "denge" payı verileceği varsayımını içeriyor.

Geçen yıl da benzer bir denklem kurulmuştu: 2026 için yapılan yüzde 27'lik zam, o dönemde yüzde 20'nin altı hedeflenen enflasyonun belirgin biçimde üzerindeydi; ancak yıl içinde enflasyonun beklenenden yavaş düşmesi bu farkı eritti.

MASA ARALIK'TA KURULUYOR

2027 asgari ücretine ilişkin resmî görüşmelerin aralık ayında başlaması bekleniyor. Geçen yıl komisyon üç toplantı yapmış, karar 23 Aralık'ta açıklanmıştı.

Sürecin en önemli belirsizliği ise masanın kompozisyonu. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş, komisyonun "adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulması" talebiyle 2026 görüşmelerinin hiçbirine katılmamış, asgari ücret işçi temsilcisi olmadan belirlenmişti. Konfederasyonun bu yıl masaya dönüp dönmeyeceği, çıkacak rakam açısından belirleyici olacak.

Kaynak: Haber Merkezi