Hicri yılbaşı ne zaman, bugün hicri yılbaşı mı?

Müslümanlar için manevi açıdan önemli günlerden biri olan hicri yılbaşının tarihi merak konusu oldu. "Bugün hicri yılbaşı mı?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanırken, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in başlangıç tarihi ve yeni hicri yılın ne zaman başladığına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Hicri yılbaşına dair detaylar ve merak edilenler gündemde yer alıyor.

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Hicri yılbaşı, İslam takvimine göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının birinci günü kutlanır. Hicri takvim, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ay takvimine dayanır. Bu nedenle her yıl hicri yılbaşı, miladi takvimde farklı tarihlere denk gelir.

Hicri yılbaşı olan 1 Muharrem 16 Haziran'a denk geliyor.

HİCRİ YILBAŞININ ÖNEMİ NEDİR?

Hicri yılbaşı, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen hicret olayını hatırlatması bakımından büyük önem taşıyor. Müslümanlar bu günü dua ederek, ibadetlerini artırarak ve yeni hicri yılın hayırlara vesile olması temennisiyle geçiriyor.

MUHARREM AYININ FAZİLETİ

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, İslam inancında faziletli aylardan biri olarak kabul ediliyor. Bu ayda yapılan ibadetlerin manevi değerinin yüksek olduğuna inanılırken, özellikle oruç, dua, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hayır işleri tavsiye edilen ameller arasında yer alıyor.