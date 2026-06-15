Hicri yılbaşı ne zaman, bugün hicri yılbaşı mı?
Hicri takvimin yeni yılına girilmesiyle birlikte vatandaşlar "Hicri yılbaşı ne zaman?" ve "Bugün hicri yılbaşı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İslam dünyasında büyük öneme sahip olan hicri yılbaşı, Muharrem ayının başlamasıyla birlikte idrak edilirken, milyonlarca kişi yeni hicri yılın hangi güne denk geldiğini araştırıyor.
Müslümanlar için manevi açıdan önemli günlerden biri olan hicri yılbaşının tarihi merak konusu oldu. "Bugün hicri yılbaşı mı?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanırken, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in başlangıç tarihi ve yeni hicri yılın ne zaman başladığına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Hicri yılbaşına dair detaylar ve merak edilenler gündemde yer alıyor.
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?
Hicri yılbaşı, İslam takvimine göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının birinci günü kutlanır. Hicri takvim, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ay takvimine dayanır. Bu nedenle her yıl hicri yılbaşı, miladi takvimde farklı tarihlere denk gelir.
Hicri yılbaşı olan 1 Muharrem 16 Haziran'a denk geliyor.
HİCRİ YILBAŞININ ÖNEMİ NEDİR?
Hicri yılbaşı, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen hicret olayını hatırlatması bakımından büyük önem taşıyor. Müslümanlar bu günü dua ederek, ibadetlerini artırarak ve yeni hicri yılın hayırlara vesile olması temennisiyle geçiriyor.
MUHARREM AYININ FAZİLETİ
Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, İslam inancında faziletli aylardan biri olarak kabul ediliyor. Bu ayda yapılan ibadetlerin manevi değerinin yüksek olduğuna inanılırken, özellikle oruç, dua, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hayır işleri tavsiye edilen ameller arasında yer alıyor.
Muharrem ayının fazileti ve bu ayda, özellikle de 10 Muharrem’de oruç tutmanın hükmü nedir?
Cevap
“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir. (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]) Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahi feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.
Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163])
Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. (Serahsî, el-Mebsût, 3/92) Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 69 [2004]) Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bugün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğulları’nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Musa o gün (şükür olarak) oruç tuttu” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Musa’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. (Buhârî, Savm, 69 [2004]; Müslim, Sıyâm, 127-128 [1130]) Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur.
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharremin dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Müslim, Sıyâm, 133-134 [1134]); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir. (bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/241 [2154])
Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir. (Buhârî, Savm, 69 [2001]; Müslim, Sıyâm, 113-126 [1125-1129])