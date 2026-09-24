Ocak ayı emekli maaş zammı beklentisi: 2027'de memur ve SGK emeklileri ne kadar alacak?

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2027 yılına ilişkin emekli maaşı zam hesaplamaları, 2026 yılının ikinci yarısında açıklanacak enflasyon verileri üzerinden şekilleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam oranının belirlenmesinde Temmuz-Aralık dönemindeki TÜFE değişimi esas alınırken, memur emeklilerinin aylıklarında ise toplu sözleşme artışı ve oluşması halinde enflasyon farkı dikkate alınıyor. SGK da SSK ve Bağ-Kur aylıklarının altı aylık TÜFE değişimine göre artırıldığını belirtiyor.

OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BEKLENTİSİ

2026 yılının ikinci yarısına ilişkin henüz tüm enflasyon verileri açıklanmadığı için 2027 Ocak ayında uygulanacak zam oranı şu aşamada kesinleşmiş değil. Buna karşın açıklanan Temmuz ve Ağustos verileri ile yıl sonuna yönelik beklentiler, farklı zam senaryolarının hesaplanmasına imkan sağlıyor.

TÜİK verilerine göre Temmuz 2026'da aylık TÜFE %1,78, Ağustos 2026'da ise %1,84 olarak gerçekleşti. Ağustos sonu itibarıyla 2026 yılı genelindeki TÜFE artışı %22,07 seviyesinde bulunuyor.

Verilen hesaplamalarda 2026 yıl sonu TÜFE'nin %28,0 ile %29,6 arasında gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek üç farklı tablo ele alınıyor. Bu hesaplamalar, mevcut beklentilerin gerçekleşmesi halinde SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin aylıklarında oluşabilecek değişimleri gösteriyor.

BİRİNCİ SENARYO: YIL SONU TÜFE YÜZDE 28,0

Yıl sonu TÜFE'nin %28,0 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun %8,70 olması bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına uygulanacak artış oranı da %8,70 olarak hesaplanıyor.

Bu senaryoda en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığının 25 bin 601 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Hesaplamaya göre mevcut tutara kıyasla 2 bin 49 TL artış ortaya çıkıyor.

Memur emeklileri açısından ise zam oranı %6,67 olarak hesaplanıyor. Bu oranın içinde %1,59 oranında enflasyon farkı bulunuyor. Böylece en düşük memur emekli aylığının 33 bin 631 TL seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

Bu senaryonun gerçekleşebilmesi için eylül-aralık döneminde aylık ortalama enflasyonun yaklaşık %1,2 seviyesinde kalması gerekiyor. Mert Nayır'ın değerlendirmesine göre altı aylık enflasyonun %7 eşiğini aşması, memur emeklileri açısından %1,59 oranında enflasyon farkının ortaya çıkmasını sağlıyor.

İKİNCİ SENARYO: YIL SONU TÜFE YÜZDE 28,4

Yıl sonu TÜFE'nin %28,4 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun %9,04 olması bekleniyor. Bu hesaplama, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 döneminde %9,04 oranında zam alabileceği bir tablo ortaya koyuyor.

Bu senaryoda en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 25 bin 681 TL olması hesaplanıyor.

Memur emeklileri için hesaplanan zam oranı ise %7 seviyesinde bulunuyor. Bu durumda en düşük memur emekli aylığının 33 bin 735 TL seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Söz konusu senaryoda kalan dört aylık dönemde aylık ortalama enflasyonun yaklaşık %1,27 olması gerekiyor. Mert Nayır'ın hesaplamasına göre bu tablo gerçekleştiğinde memur emeklilerinin zam oranı %7 seviyesine denk geliyor.

ÜÇÜNCÜ SENARYO: YIL SONU TÜFE YÜZDE 29,6

Yıl sonu TÜFE'nin %29,6 olarak gerçekleşmesi durumunda ise 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun %10,06 seviyesine ulaşması bekleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında %10,06 oranında artış oluşması hesaplanıyor.

Bu senaryoda en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığının 25 bin 921 TL seviyesine çıkması öngörülüyor. Hesaplamaya göre aylıkta 2 bin 369 TL artış meydana geliyor.

Memur emeklileri açısından hesaplanan zam oranı ise %8,01. Bu oranın gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığının 34 bin 53 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Mert Nayır'ın değerlendirmesinde bu senaryo, kalan dönemde aylık ortalama %1,5 oranında enflasyon oluşmasına dayanıyor. Temmuz ayında %1,78, Ağustos ayında ise %1,84 olarak gerçekleşen aylık TÜFE oranları dikkate alındığında söz konusu hesaplama üzerinden bir senaryo oluşturuluyor. Temmuz ve Ağustos 2026 TÜFE verileri TÜİK tarafından sırasıyla %1,78 ve %1,84 olarak açıklanmış durumda.