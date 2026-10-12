Asgari ücret zammı 2027'de ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücrete yüzde kaç zam bekleniyor?

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Milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan 2027 asgari ücret zammına ilişkin tahminler merak ediliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yeni yıl için asgari ücrete yüzde 25 zam yapılabileceğini öngördü. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde net asgari ücretin 35 bin 94 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Yeni ücretin ne zaman açıklanacağı da araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2027'DE NE KADAR OLACAK?

2027 asgari ücret zammına ilişkin tahminler gündemdeki yerini korurken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yeni yıl için yüzde 25 zam beklentisini dile getirdi. Bu tahmine göre, 2026 yılında net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2027'de 35 bin 94 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Ancak yüzde 25'lik artış henüz kesinleşmiş bir zam oranı değil. 2027 yılında uygulanacak asgari ücretin net tutarı, resmi belirleme sürecinin ardından belli olacak.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM BEKLENİYOR?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un 2027 asgari ücretine ilişkin tahmini yüzde 25 zam yönünde oldu. Bu oranın uygulanması halinde net asgari ücretin 35 bin 94 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Asgari ücrette yapılacak artışın etkisinin yalnızca asgari ücretle çalışanlarla sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor. Maaşları asgari ücretteki artışa göre belirlenen çalışanların ücretleri de bu artıştan etkilenebiliyor. Özel sektörde ücret politikasını asgari ücret artışını esas alarak belirleyen iş yerlerinde, yeni zam oranı maaşlara yansıyabiliyor.

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler yılın son döneminde yapılacak görüşmelere çevriliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni dönem ücretini belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelmesi bekleniyor.

Belirleme sürecinin ardından yeni asgari ücretin aralık ayının son günlerinde açıklanması ve 2027 yılı başlamadan önce netleşmesi öngörülüyor. Ancak yeni ücretin kesin tutarı ve zam oranı henüz belli değil.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 TL, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL olarak uygulanıyor. Ocak ayında belirlenen ücrette yıl içinde ara zam yapılmadı.

2027 yılı için konuşulan yüzde 25'lik artış tahmininin gerçekleşmesi durumunda net asgari ücretin 35 bin 94 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Yeni yıl için geçerli olacak resmi tutar ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirleme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.