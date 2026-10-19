Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

EBYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde kahvaltıya Rektör Kuyrukluyıldız da katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EBYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde kahvaltıya Rektör Kuyrukluyıldız da katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EBYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinin geleneksel kahvaltısı, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’ın katılımıyla Esentepe’de yapıldı. Akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelirken Rektör Kuyrukluyıldız öğrencileri dinleyip yeni yıl için başarılar diledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen geleneksel "Buluşma Kahvaltısı", Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Hünerli Eller Kadın Kooperatifinin Esentepe'deki kahvaltı mekanında düzenlenen programa Rektör Kuyrukluyıldız'ın yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Dilek, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Programda akademisyenler ve öğrenciler aynı sofrada bir araya gelirken Rektör Kuyrukluyıldız, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri ve üniversite yaşamına ilişkin görüşlerini dinledi.

Öğrencilere yeni akademik yılda başarılar dileyen Kuyrukluyıldız, onların beklentileri hakkında bilgi aldı.

Fakültede geleneksel hale gelen buluşmanın, akademik personel ile öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin yanı sıra üniversiteye bu yıl başlayan birinci sınıf öğrencilerinin fakülte ortamına uyum sağlamalarına ve aidiyet duygusu geliştirmelerine katkı sunması amaçlanıyor.

Gerçekleştirilen program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
DEVA Partili Ekmen’den 'Patates yolsuzluğu' tepkisi: Örtülen her yolsuzluk daha büyüğüne cesaret sağlıyor

Ekmen'den "Patates yolsuzluğu" tepkisi: Daha büyüğüne cesaret veriyor
Orada da ustaymış! Salah, futbol dışındaki büyük tutkusunu açıkladı

''Bağımlılığım çılgınlık seviyesinde'' deyip büyük tutkusunu söyledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da silahlı saldırının 2 şüphelisi İstanbul Çatalca'da yakalandı

Eşref Saral'ı vuranlar böyle yakalandı
Ağıralioğlu'ndan ittifak iddialarına sert tepki: Kendinize gelin! Mansur Yavaş için şartını açıkladı

Kendinize gelin! Ağıralioğlu, Mansur Yavaş için şartını açıkladı
Yunanistan Türkiye kıyılarına yakın adayı satışa çıkardı: Fiyatı 5 milyon dolar

Bir lüks daire parası yeter: Burnumuzun dibindeki ada satışa çıktı!

Paris’te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki simge heykele sarı yelek giydirdiler

Ülke diken üstünde: Göstericiler simge heykele de sarı yelek giydirdi
Arnavutluk Başbakanı Rama: Başbakanlığı hedef alan patlayıcı yüklü dron etkisiz hale getirildi

Sokaklar alev alev, başkentte Başbakanlığa dron saldırısı iddiası!

Thomas Reis, Beşiktaş'ı da yenerse tarihe geçecek

Beşiktaş'ı da yenerse 3 maçta tarihe geçecek
İstanbul'daki AVM'de İsrail gerginliği! Silah iddiası harekete geçirdi

İstanbul'daki AVM'de İsrail gerginliği! Silah iddiası harekete geçirdi