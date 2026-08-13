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Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku sağlık kontrolünden geçti. Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle durumu yakından takip edilen 33 yaşındaki Belçikalı golcü, İstanbul'daki kontrollerini tamamladı.

  • Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrolünden geçti.
  • Fenerbahçe, 33 yaşındaki Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık anlaşmaya vardı; +1 yıllık opsiyon şampiyonluk halinde kullanılacak.
  • Lukaku, Brüksel'den özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi ve ilk açıklamasında şampiyonluk hedefini vurguladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrolünden geçti. Sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı 33 yaşındaki Belçikalı yıldız, kontrollerini tamamlayarak transfer sürecinde bir aşamayı daha geride bıraktı.

LUKAKU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku, İstanbul'daki sağlık kontrollerini tamamladı. Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sağlık durumu transfer sürecinin en fazla dikkat çeken konularından biri olan Belçikalı santrfor, gerekli kontrollerden geçti.

SAKATLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Lukaku'nun transferi açıklanmadan önce oyuncunun sakatlık geçmişiyle ilgili detaylı değerlendirmelerde bulunmuştu.

Çetin, Lukaku'nun sakatlığının ardından Belçika Milli Takımı'ndan bir fizyoterapistle ciddi çalışmalar yaptığını, daha sonra da kendi fizyoterapistiyle rehabilitasyon sürecine devam ettiğini belirtmişti.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe, 33 yaşındaki golcüyle 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Oğuz Çetin, sarı-lacivertlilerin şampiyon olması halinde sözleşmedeki +1 yıllık opsiyonun kullanılacağını açıklamıştı.

İSTANBUL'A COŞKULU KARŞILAMAYLA GELDİ

Lukaku, Belçika'nın başkenti Brüksel'den özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmişti. Yıldız futbolcuyu Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile bazı yöneticiler karşılamıştı.

Havalimanında kendisini bekleyen taraftarlarla karşılıklı tezahürat yapan Lukaku, Türkçe üçlü çektirerek sarı-lacivertlileri mest etmişti.

Belçikalı golcü ilk açıklamasında da şampiyonluk hedefini vurgulayarak, "Amacımız ve isteğimiz bu sezon şampiyon olmak. Bu yüzden buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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