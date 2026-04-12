Sri Lanka Benzinli Araçlara Getirilen Kota Uygulamasını Tatil Döneminde Askıya Aldı

KOLOMBO, 12 Nisan (Xinhua) -- Sri Lanka'nın devlet tarafından işletilen akaryakıt ithalatçısı ve dağıtıcısı Ceylon Petroleum Corporation, benzinli araç sahiplerinin 11-18 Nisan tarihleri arasında karekod tabanlı kota sistemi olmadan akaryakıt alabileceğini duyurdu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı D.J. Rajakaruna cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, bu kararın ülke genelinde seyahat talebinin genellikle arttığı Sinhala ve Tamil Yeni Yılı dönemi göz önünde bulundurularak alındığını belirtti.

Sri Lanka, Ortadoğu'daki gerginliklere bağlı tedarik kesintileri üzerine rezervlerin korunması amacıyla 15 Mart'ta zorunlu karekod uygulaması üzerinden yakıt dağıtımına başlamıştı. Yetkililer, o tarihten bu yana uygulamayı talep ve stok durumuna göre güncelliyor.

Kaynak: Xinhua