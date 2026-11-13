Guizhou'nun Leishan ilçesinde on binlerce kişi Miao Yeni Yılı'nı kutladı

Guizhou'nun Leishan ilçesinde on binlerce kişi Miao Yeni Yılı'nı kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Leishan ilçesinde Miao etnik grubundan on binlerce kişi, Perşembe günü Miao Yeni Yılı'nı coşkuyla kutladı. Kutlamalarda geçit törenleri, kültürel miras gösterileri ve lusheng eşliğinde müzik dinletileri yapıldı.
LEİSHAN, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Leishan ilçesinde Miao etnik grubundan on binlerce kişi, Miao Yeni Yılı'nı coşkuyla kutladı.
Perşembe günü düzenlenen kutlamalarda büyük geçit törenleri, somut olmayan kültürel miras gösterileri ve lusheng eşliğinde müzik dinletileri gerçekleştirildi.
Miao Yeni Yılı, 2008 yılında ulusal düzeyde somut olmayan kültürel miras listesine alınmıştı.
Kaynak: Xinhua