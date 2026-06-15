Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2026?

Muharrem ayı başlangıç tarihi, İslam dünyasında yeni hicri yılın da habercisi olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Yapılan hesaplamalara göre 2026 yılında Muharrem ayı, haziran ayı içerisinde başlıyor ve bu dönem hem dini ibadetler hem de özel günlerin idraki açısından yoğun şekilde araştırılıyor.

MUHARREM AYI 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, aynı zamanda İslami takvime göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Yapılan hesaplamalara göre 2026 yılında Muharrem ayı, miladi takvimde 16 Haziran 2026 Salı günü başlıyor. Bu tarih aynı zamanda hicri 1448 yılının da başlangıcına işaret ediyor.

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYININ ÖNEMİ

Muharrem ayı, İslam dünyasında manevi değeri yüksek olan aylardan biri olarak biliniyor. Hicri takvimin yılbaşı kabul edilmesi nedeniyle bu ay, hem dini hem de tarihi açıdan özel bir anlam taşıyor. Özellikle Aşure Günü’nün de bu ay içerisinde yer alması, Muharrem ayını daha da önemli hale getiriyor.

2026 MUHARREM AYI VE HİCRİ 1448 DÖNEMİ

2026 yılıyla birlikte Muharrem ayına girilmesiyle hicri 1448 yılı başlamış olacak. Bu süreç, İslam takviminin yeni bir döngüsünü ifade ederken, dini gün ve gecelerin de yeniden hesaplanmasını beraberinde getiriyor. Müslümanlar için bu dönem, ibadet ve manevi hazırlık açısından önemli bir zaman dilimi olarak görülüyor.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Muharrem ayı, hicri takvime göre 30 gün süren bir ay olarak biliniyor. 2026 yılında da bu sürenin ardından Safer ayına geçilecek. Dini günlerin takibi açısından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi takvimi esas alınıyor.

MUHARREM AYINDA NELERE DİKKAT EDİLİR?

Muharrem ayı boyunca Müslümanlar ibadetlere daha fazla yönelirken, özellikle oruç tutma, dua etme ve hayır işlerine ağırlık verme gelenekleri ön plana çıkıyor. Aşure Günü ise bu ayın en önemli günlerinden biri olarak kabul ediliyor ve birçok kişi tarafından özel olarak ihya ediliyor.