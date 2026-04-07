Suriye'nin Halep ilinde Akitu Bayramı kutlandı

Suriye'nin Halep ilinde Akitu Bayramı kutlandı
Halep'te düzenlenen etkinlikte Barmaya Süryani-Asuri Mirası Grubu, kültürel miraslarını yansıtan müzik ve folklor gösterileri sundu. Akitu Bayramı, Babil ve Asur yeni yılı olarak kabul ediliyor ve bu yıl Suriye'de ilk kez bu kapsamda kutlandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde, ilk kez Süryani-Asuri yeni yılı "Akitu" kutlandı.

Barmaya Süryani-Asuri Mirası Grubu, Halep kentindeki Milli Kütüphane salonunda, Kültür Müdürlüğünün himayesinde Asuri mirasını yansıtan müzik ve folklor gösterileri sunarak bayramı kutladı.

Etkinlik kapsamında, Asurilerin kültürel mirasını yansıtan geleneksel halk oyunları sergilendi. Grup üyeleri, geleneksel Asuri kıyafetleriyle sahne alarak çeşitli müzik performansları gerçekleştirdi.

Etkinlikte sahne alan sanatçı Mirna Şamun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Suriye'de ilk kez bu kapsamda düzenlendiğini söyledi.

Akitu'nun Babil-Asur yeni yılı olduğunu hatırlatan Şamun, her yıl 1 Nisan'da kutlanan bayram kapsamında folklorik gösteriler, geleneksel halk oyunları ve çeşitli dansların sergilendiğini, katılımcıların da bu özel günü yansıtan geleneksel kıyafetler giydiğini ifade etti.

Şamun, Süryani sanat grubu Barmaya'nın üç bölümden oluşan dans gösterileri sunduğunu belirtti.

Barmaya Grubu üyesi Abdülahad Kali ise, Kültür Bakanlığından aldıkları davet üzerine Halep'te sahne aldıklarını belirterek, "Akitu Bayramı binlerce yıllık geçmişe sahip olan, Suriye'nin en eski kültürel miraslarından biri olarak kabul edilmektedir." dedi.

Kali, "Kendi kültürümüzü, medeniyetimizi, halk oyunlarımızı ve folklorumuzu halka sunmak için geldik. Suriye halkının bayramını kutluyoruz. Akitu Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında konuşan İdris Murad ise, genel olarak Suriye'nin kültürel mirasına önem verdiklerini belirterek, bugün sanatsal ve müzikal örnekler sunduklarını söyledi.

Murad, dünyanın en eski bayramlarından biri olarak kabul edilen bir yeni yıl vesilesiyle gerçekleştirilen programın, Suriye'nin medeniyetlerin beşiği ve kaynağı olduğunu dünyaya göstermeyi amaçladığını ifade etti.

Suriye'nin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkat çeken İdris, bu durumun ülkenin kültürel zenginliğini oluşturduğu vurguladı.

Etkinlikte Suriye'nin çok kültürlü yapısına da değinen İdris, ülkede Ermeniler, Süryaniler, Asuriler ve Kürtler gibi farklı toplulukların bulunduğu ve bu çeşitliliğin sanat, kültür ve müzik alanında önemli bir zenginlik sunduğu ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti
'İran bu gece yok olacak' diyen Trump'tan yeni açıklama

"İran'ı yok edeceğiz" diyen Trump, tek bir şartla vazgeçecek
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı

Zaman dolmaya başlarken, iki ülkede alarm! Hayati uyarıları var
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest

Melek Mosso, Simge Sağın, İlkay Şencan! Mahkemeden karar çıktı
Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

''Keşke onlara gitseydim, en azından vefasızlık görmezdim!''
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında

Şifreler çözülüyor: Konsolosluğa saldıran teröristler bu ilden gelmiş