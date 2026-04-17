Myanmar'dan 4.500'den Fazla Tutuklu İçin Af Kararı

Myanmar'dan 4.500'den Fazla Tutuklu İçin Af Kararı
Myanmar Devlet Başkanı U Min Aung Hlaing, yeni yıl dolayısıyla 4.335 Myanmarlı ve 179 yabancı tutuklunun affedildiğini duyurdu. Af, barış ve insan sevgisi sağlamak amacıyla çıkarıldı. Ayrıca, bazı tutukluların cezalarında indirimler de uygulandı.

YANGON, 17 Nisan (Xinhua) -- Myanmar Devlet Başkanı U Min Aung Hlaing, Myanmar takvimine göre yeni yılın ilk gününde 4.500'den fazla tutukluya af çıkardı.

Devlete ait Myanmar Radyo ve Televizyonu'nun bildirdiğine göre Devlet Başkanı cuma günü ayrı ayrı kararnamelerle 4.335 Myanmarlı ve 179 yabancı uyruklu tutukluyu affetti.

Myanmar'ın geleneksel yeni yılını kutlamak amacıyla çıkarılan affın, halka barış ve insan sevgisi kazandırmayı ve affedilen kişilerin ülke inşasına katkıda bulunmasını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Ayrı bir kararnameyle de ülke genelinde hapis yatan bazı tutukluların cezalarında indirim uygulandı. İndirim kapsamında idam cezaları ömür boyu hapis cezasına, ömür boyu hapis ile 40 yıl arası değişen cezalar 40 yıla ve 40 yılın altındaki cezalar ise altıda bir oranında indirildi.

Devlete ait Myanmar Radyo ve Televizyonu'nun bildirdiğine göre, Myanmar eski Devlet Başkanı U Win Myint de af kapsamında serbest bırakıldı.

Kaynak: Xinhua
