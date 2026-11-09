Pasaport harcı kredi kartı ile ödenir mi? Pasaport harcı nereye, nasıl ödenir?

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Yurt dışına çıkmak için pasaport başvurusu yapmaya hazırlanan vatandaşlar, pasaport harçlarının ödeme yöntemlerini ve yeni yılda uygulanacak ücretleri araştırıyor. Pasaport harcının kredi kartıyla ödenip ödenemeyeceği, ödemenin hangi kurumlara yapılacağı ve başvuru öncesinde hangi bedellerin yatırılması gerektiği merak ediliyor. 2027 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle pasaport harçlarında beklenen artış da gündeme geldi. Peki, pasaport harcı kredi kartı ile ödenir mi? Pasaport harcı nereye, nasıl yatırılır? 2027 pasaport harcı ne kadar olacak? Detaylar...

PASAPORT HARCI KREDİ KARTI İLE ÖDENİR Mİ?

Evet, pasaport harcı kredi kartıyla ödenebilir. Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) ait Dijital Vergi Dairesi üzerinden pasaport harcı ve pasaport değerli kâğıt bedeli için online ödeme yapılabiliyor.

Dijital Vergi Dairesi'nin Hızlı Ödemeler bölümünde yer alan pasaport harcı ödeme ve pasaport değerli kâğıt bedeli ödeme hizmetleri kullanılarak işlem gerçekleştirilebiliyor. Böylece vatandaşlar vergi dairesine gitmeden internet üzerinden ödeme yapabiliyor.

PASAPORT HARCI NEREYE, NASIL ÖDENİR?

Pasaport harcı ve defter bedeli, başvuru öncesinde farklı ödeme kanalları üzerinden yatırılabiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün bilgilendirmesine göre ödemeler şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:

Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi

Vergi dairesi müdürlükleri

PTT şubeleri

Anlaşmalı bankalar

İnternet üzerinden ödeme yapmak isteyenler, GİB'in resmi internet sitesi olan Dijital Vergi Dairesi adresine giriş yaparak Hızlı Ödemeler bölümünden pasaport harcı veya değerli kâğıt bedeli ödeme seçeneğini kullanabiliyor.

Ödeme bilgilerinin başvuru sırasında sistem üzerinden görüntülenmesi nedeniyle ayrıca makbuz veya dekont sunulması gerekmiyor.

PASAPORT HARCI NE KADAR?

2027 yılında pasaport harçlarının, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı esas alınarak artırılması bekleniyor. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamaya göre 2027 yılı için tahmini pasaport harçları şöyle:

6 aylık pasaport harcı: Yaklaşık 3.588 TL

1 yıllık pasaport harcı: Yaklaşık 5.245 TL

2 yıllık pasaport harcı: Yaklaşık 8.563 TL

3 yıllık pasaport harcı: Yaklaşık 12.164 TL

10 yıllık pasaport harcı: Yaklaşık 17.143 TL

Söz konusu tutarlar yalnızca pasaport harcını kapsıyor. Pasaport başvurusu sırasında ayrıca defter bedeli de ödenmesi gerekiyor.

2027 PASAPORT HARÇLARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

2027 yılı için hesaplanan yeni pasaport harçlarının 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanması bekleniyor. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan hesaplamalar, yeni yılın tahmini ücretlerini ortaya koyuyor.

Ancak yeniden değerleme oranının uygulanmasına ilişkin yetki ve yapılabilecek düzenlemeler nedeniyle hesaplanan tutarlar kesinleşmiş tarife olarak değerlendirilmemeli. 2027 yılında geçerli olacak nihai pasaport harçları, ilgili resmi düzenlemelerin yayımlanmasıyla kesinlik kazanacak.