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12 kilogramlık mutfak tüpü üç günde 130 TL zamlanarak 1680 TL'ye yükseldi

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12 kilogramlık mutfak tüpü üç günde 130 TL zamlanarak 1680 TL'ye yükseldi
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LPG'ye gelen üst üste zamların ardından 12 kilogramlık mutfak tüpü üç günde 130 TL zamlandı; fiyatı bugün 1680 TL'ye yükseldi. Sektör kaynakları, 12 kilogramlık tüpün fiyatının yeni yılın ilk aylarında 2 bin TL'yi görebileceğini belirtti.

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - LPG'ye gelen üst üste zamların ardından 12 kilogramlık mutfak tüpü, üç günde 130 TL zamlandı. 30 Eylül günü bin 550 TL olan 12 kilogramlık tüpün fiyatı, 1 Ekim'de bin 580 TL'ye bugün ise bin 680 TL'ye yükseldi. Piknik tüpün fiyatı da 1 Ekim'de 350 TL'ye, bugün de 375 TL'ye çıktı. Sektör kaynakları, tüp fiyatlarının hızlı yükseliş gösterdiğini belirterek, "12 kilogramlık tüpün fiyatı yeni yılın ilk aylarında 2 bin TL'yi görebilir" dedi.

1 Ekim'de, benzin ve motorinin yanı sıra LPG'ye da ÖTV zammı geldi. ÖTV artışı benzine 4 TL 15 kuruş, motorine 3 TL 60 kuruş ve LPG'ye 1 TL 45 kuruş zam olarak yansıdı.

Bu zam mutfaklarda kullanılan tüpleri de doğrudan etkiledi. LPG'ye, ÖTV zammının ardından bugünden geçerli yeni bir zam daha yapıldı. LPG (otogaz) fiyatları, 4 TL 63 kuruş arttı. Mutfak tüplerine de ikinci bir zam daha geldi.

12 kilogramlık mutfak tüpü, üç günde 130 TL zamlandı. 30 Eylül günü bin 550 TL olan 12 kilogramlık tüpün fiyatı, 1 Ekim bin 580 TL'ye bugün ise bin 680 TL'ye yükseldi. Piknik tüpün fiyatı da 1 Ekim'de 350 TL'ye, 2 Ekim'de de 375 TL'ye çıktı.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, tüp fiyatlarının hızlı bir yükseliş gösterdiğini belirterek, "12 kilogramlık tüpün fiyatı, yeni yılın ilk aylarında 2 bin TL'yi görebilir" dedi.

Kaynak: ANKA
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