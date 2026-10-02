12 kilogramlık mutfak tüpü üç günde 130 TL zamlanarak 1680 TL'ye yükseldi

12 kilogramlık mutfak tüpü üç günde 130 TL zamlanarak 1680 TL'ye yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
LPG'ye gelen üst üste zamların ardından 12 kilogramlık mutfak tüpü üç günde 130 TL zamlandı; fiyatı bugün 1680 TL'ye yükseldi. Sektör kaynakları, 12 kilogramlık tüpün fiyatının yeni yılın ilk aylarında 2 bin TL'yi görebileceğini belirtti.
Haber : Olcay AYDİLEK
(ANKARA) - LPG'ye gelen üst üste zamların ardından 12 kilogramlık mutfak tüpü, üç günde 130 TL zamlandı. 30 Eylül günü bin 550 TL olan 12 kilogramlık tüpün fiyatı, 1 Ekim'de bin 580 TL'ye bugün ise bin 680 TL'ye yükseldi. Piknik tüpün fiyatı da 1 Ekim'de 350 TL'ye, bugün de 375 TL'ye çıktı. Sektör kaynakları, tüp fiyatlarının hızlı yükseliş gösterdiğini belirterek, "12 kilogramlık tüpün fiyatı yeni yılın ilk aylarında 2 bin TL'yi görebilir" dedi.
1 Ekim'de, benzin ve motorinin yanı sıra LPG'ye da ÖTV zammı geldi. ÖTV artışı benzine 4 TL 15 kuruş, motorine 3 TL 60 kuruş ve LPG'ye 1 TL 45 kuruş zam olarak yansıdı.
Bu zam mutfaklarda kullanılan tüpleri de doğrudan etkiledi. LPG'ye, ÖTV zammının ardından bugünden geçerli yeni bir zam daha yapıldı. LPG (otogaz) fiyatları, 4 TL 63 kuruş arttı. Mutfak tüplerine de ikinci bir zam daha geldi.
12 kilogramlık mutfak tüpü, üç günde 130 TL zamlandı. 30 Eylül günü bin 550 TL olan 12 kilogramlık tüpün fiyatı, 1 Ekim bin 580 TL'ye bugün ise bin 680 TL'ye yükseldi. Piknik tüpün fiyatı da 1 Ekim'de 350 TL'ye, 2 Ekim'de de 375 TL'ye çıktı.
Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, tüp fiyatlarının hızlı bir yükseliş gösterdiğini belirterek, "12 kilogramlık tüpün fiyatı, yeni yılın ilk aylarında 2 bin TL'yi görebilir" dedi.