Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

Ekonomi yönetiminin açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda, 2027 yılının başında memur ve emekli maaşlarına yapılması beklenen olası zam oranları ve yeni maaş tabloları şekillendi.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28,4

Ekonomi yönetimi tarafından açıklanan 2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 9,04 oranında zam yapılması; memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7 oranında zam alması öngörülüyor. Ek bir seyyanen zam kararı alınmadığı takdirde, 2027 yılının ilk yarısında en düşük emekli maaşının 25 bin 671 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

MESLEK BAZLI MAAŞLAR

OVP’deki yüzde 7'lik memur zammı senaryosuna göre meslek gruplarına göre oluşacak tahmini maaş tablosu şu şekilde: