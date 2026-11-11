50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor

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Yeni yılda harç ve kurs ücretlerinde beklenen artış, ehliyet almak isteyenleri harekete geçirdi. Zamlı tarifeye kalmak istemeyen adaylar, sürücü kurslarında uzun kayıt kuyrukları oluşturdu.

MALİYETİN YÜZDE 55-60 ARTACAĞI HESAPLANIYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, B sınıfı ehliyet sahibi olmanın toplam maliyeti şu anda 30-35 bin lira civarında bulunuyor. 2027'de yalnızca sürücü kursu ücretinin 35 bin liraya yükselmesi bekleniyor. E-sınav, direksiyon sınavı harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı gibi kalemlerin de artmasıyla toplam maliyette yüzde 55-60 oranında artış olacağı tahmin ediliyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI HARÇLARA YANSIYACAK

Yeni yılda yeniden değerleme oranı doğrultusunda harç ve değerli kağıt ücretleri güncellenecek. Bu artışın kurs ücretleriyle birleşmesiyle ehliyet almanın aile bütçesinde önemli bir kalem haline geldiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, adayların yaklaşık 20 bin liralık ek yükten kaçınmak için son haftalarda kurslara yöneldiğini aktarıyor.

ANKARA’DA DOLULUK YÜZDE 100

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin, kurs ücretlerinin şu anda 20-25 bin lira arasında olduğunu belirterek, bu rakamın yeni yılda 35 bin liraya çıkacağını kaydetti. Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz de Ankara’daki kurslarda doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını açıkladı. Kurs işletmecileri, zam haberlerinin ardından telefonlarının susmadığını ve pek çok sınıfta kayıtların kapandığını ifade ediyor.

DİREKSİYON SINAVI DA DEĞİŞİYOR

Yoğunluğun bir diğer nedeni ise direksiyon sınavlarında başlayacak yeni dönem. Ezbere dayalı sabit parkur yerine adayların gerçek trafik koşullarındaki sürüş becerilerinin ölçüleceği uygulama nedeniyle sınavların zorlaşacağı düşünülüyor.

KREDİ ÇEKİP KURSA KAYIT YAPTIRIYORLAR

Hem maliyet kaygısı hem de sınavın zorlaşacağı beklentisiyle bazı vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanarak ya da kredi kartıyla taksitlendirme yaparak kurslara kayıt yaptırdığı belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com