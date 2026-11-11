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Yeni yıla eğlenceli bir programla girmek isteyen izleyiciler "O Ses Türkiye 2027 yeni yıl kadrosunda kimler var?", "Jüri üyeleri kim olacak?" ve "Program ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte O Ses Türkiye 2027 Yılbaşı Özel hakkında bilinenler.

O SES TÜRKİYE 2027 YENİ YIL KADROSUNDA KİMLER VAR?

O Ses Türkiye 2027 Yılbaşı Özel programı için toplam 10 oyuncunun adı geçiyor. Basında yer alan haberlere göre üç sevilen dizinin oyuncuları yılbaşı gecesi O Ses Türkiye sahnesinde şarkı söyleyecek. Ancak Acun Medya ve TV8 tarafından konuk listesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

O Ses Türkiye 2027 yeni yıl kadrosunda yer alması beklenen isimler şöyle:

Deniz Baysal

Ulaş Tuna Astepe

Ava Yaman

Burak Yörük

Çağan Efe Ak

Ceren Ayruk

Ata Yaşat

Helin Elveren

Öykü Gürman

Halil İbrahim Kurum

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI O SES TÜRKİYE'DE

Taşacak Bu Deniz dizisinden Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman ve Burak Yörük'ün O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacağı öne sürüldü. Ava Yaman ve Burak Yörük, geçen yılın yılbaşı özel bölümünde de O Ses Türkiye sahnesine çıkmıştı.

DAHA 17 OYUNCULARI O SES TÜRKİYE'YE KATILIYOR MU?

Kanal D ekranlarında pazar akşamları yayınlanan ve özellikle genç izleyiciler arasında ilgi gören Daha 17 dizisinin oyuncuları da yılbaşı programının konukları arasında gösteriliyor. Dizinin genç yıldızları Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Helin Elveren'in yılbaşı gecesi O Ses Türkiye sahnesinde şarkı söyleyeceği iddia ediliyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI DA KADRODA

Altı Üstü İstanbul dizisinde rol alan Öykü Gürman ve Halil İbrahim Kurum'un da O Ses Türkiye Yeni Yıl Özel programına katılacağı öne sürüldü.

O SES TÜRKİYE 2027 YILBAŞI JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

O Ses Türkiye 2027 Yılbaşı Özel programının jüri kadrosu henüz açıklanmadı. Jüri koltuğuna oturacak isimlerin önümüzdeki günlerde TV8 tarafından duyurulması bekleniyor. Geçen yılki yılbaşı özel bölümünde jüri koltuklarında Hadise, Murat Boz, Gupse Özay ve Giray Altınok yer almıştı.

O SES TÜRKİYE 2027 YILBAŞI ÖZEL NE ZAMAN?

O Ses Türkiye 2027 Yılbaşı Özel programı, 31 Aralık 2026 Perşembe akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Programın yayın saati ve kesinleşen konuk listesi, yapılacak yeni duyurularla netlik kazanacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL NASIL YAPILIYOR?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ünlü konuklar, yarışmanın klasik formatına benzer şekilde jüri üyelerinin karşısında şarkı söylüyor. Jüri üyeleri beğendikleri performanslarda koltuklarını döndürerek ünlü isimleri takımlarına almaya çalışıyor. Eğlenceli performansları, sürpriz düetleri ve jüri üyeleri arasındaki tatlı rekabetiyle program, her yıl yılbaşı gecesinin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.