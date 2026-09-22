İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı kampında konuştu. Genç oyuncu, Türkiye'ye adaptasyon sürecinden Şampiyonlar Ligi deneyimine kadar birçok konuda açıklama yaptı.

"EN BASİT KELİMELERİ ÖĞRENDİM"

İstanbul'a ve Türkiye'ye alışma sürecinden bahseden Batrakov, "En basit kelimeleri öğrendim: 'merhaba', 'tamam', 'günaydın'. Şimdilik sadece bunlar. Şu anda daha çok İngilizceye odaklanıyorum çünkü hemen yeni bir ortama girdim. 15 yıl boyunca aynı kulüpte, aynı yapı içinde bulundum ve bir anda ülke, şehir ve takım değiştirmek kolay değil." dedi.

"ÜÇ KEZ KEBAP YEDİM"

Türkiye'ye geldiği ilk hafta üç kez kebap yemeye gittiğini ifade eden Batrakov, "Türkiye'ye gittiğim ilk hafta üç kez restorana gittim ve hepsinde kebap yedim. Şimdi biraz daha sakinim. Evimizi düzenledik, eşim yemek yapıyor, ailem de ziyarete geldi. Tesislerde de tabii ki yemek veriliyor." ifadelerini kullandı.

"EVİMİ, ARKADAŞLARIMI VE TAKIMI ÖZLEDİM"

Yaklaşık bir aydır Rusya'da bulunmadığını belirten Batrakov, ülkesini ve şehrini özlediğini açıklayarak ''Bir aydır Rusya'da değildim. Moskova'yı, evimi, arkadaşlarımı, takımı ve atmosferi özledim. Bu yüzden milli takıma katılmaktan mutluyum." sözlerini sarf etti.

"HEDEFİM DEVLER LİGİ'NDE GOL ATMAK"

Şampiyonlar Ligi'ndeki isteğini de açıklayan genç oyuncu, ''Hedefimiz her maçı kazanmak. Kişisel olarak hedefim ise gol atmak.'' yorumunda bulundu.