Sichuan'daki Aba bölgesinde Qiang halkı yeni yılını törenlerle kutladı

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ABA, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Aba Tibet ve Qiang Özerk Bölgesi'nde Qiang Yeni Yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Qiang halkı, bu yıl 9 Kasım'a denk gelen ve her yıl ay takviminin 10. ayının ilk gününde kutlanan en önemli geleneksel bayramları Qiang Yeni Yılı'nı kutluyor.

Kutlamalar kapsamında halk kötülükleri uzaklaştırmak ve bereketli bir hasat mevsimi için şükranlarını sunmak amacıyla törenler düzenliyor.

















Kaynak: Xinhua