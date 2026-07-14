Beşiktaş, Arsenal'in yıldızı Leandro Trossard'ı transfer etti

Beşiktaş, Arsenal'in Belçikalı milli kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videosunda Trossard giydiği siyah beyazlı formasıyla " Beşiktaş'a geliyorum" ifadelerini kullandı.

Arsenal da internet sitesinde yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gittiğini belirtti.

BBC Spor Servisi, Arsenal'in transfer ücreti olarak 20 milyon euro alacağını yazdı.

Arsenal formasıyla çıktığı 174 maçta 36 gol atıp 34 asist yapan oyuncu, Mikel Arteta'nın ekibinin geçen sezon Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına katkı sağladı.

Trossard; Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde ve ligdeki 21 karşılaşmada maça ilk 11'de başladı.

Belçika'nın çeyrek finale yükseldiği bu yazki Dünya Kupası'nda Trossard, oynanan altı maçın tamamında ilk 11'de yer aldı ve iki gol kaydetti.

Trossard, son yıllarda Süper Lig yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında kalan Beşiktaş kadrosunda gidilen köklü değişimin bir parçası olacak.

23 Temmuz'da Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Midtjylland'la karşılaşacak Beşiktaş, bu kritik maç öncesinde sol beke Monaco'dan Kassoum Ouattara'yı, orta sahaya Dortmund'tan Salih Özcan'ı ve kalesine de Başakşehir'den Doğan Alemdar ve Bayern Münih'te Alexander Nübel'i transfer etti.

Premier Lig şampiyonluğu ve Dünya Kupası

Avrupa futbolunda elit kategoride göz önünde olan Trossard, geçen sezon Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadı; 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenen ülkesi Belçika'nın formasını giydi.

Altyapısında oynadığı Belçika'nın Genk kulübünden 2019-20 sezonunda Premier Lig temsilcilerinden Brighton Hove Albion'a 16 milyon euro bedelle transfer olan Trossard asıl yükselişini de burada gerçekleştirdi.

Toplamda dört sezon oynadığı mavi beyazlı kulüpte 121 maçta 25 gol ve 15 asistlik performans gösterdi.

Oyun kurulumundaki rolü ve etkili bitiriciliği onu 2022-23 sezonunda Premier Lig devlerinden Arsenal'e transferinin önünü açtı.

Arsenal futbolcu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Arsenal'in özellikle Premier Lig maçlarında kadrosunda önemli bir yere sahip olan Trossard, dört sezonda tüm kulvarlarda 174 maçta, 36 gol attı ve 34 asist yaptı.

Skorer, oyun kurucu bir kanat oyuncusu

BirGün gazetesinin spor editörü Eren Tutel, Trossard'ın "klasik anlamda çizgiye basan, sürekli bire bir kovalayan bir kanat oyuncusu" olmadığını söylüyor.

BBC Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan Tutel, "O daha çok hücum hattının farklı bölgelerinde dolaşan, boşlukları iyi okuyan ve oyunun merkezine yaklaşarak etkili olan bir futbolcu" diyor.

Futbolcu, Arsenal'le çıktığı maçların 120'sinde sol kanatta, 25'inde dokuz numarada, sekizinde ikinci forvette, altısında on numarada ve dördünde de sağ kanatta oynadı.

Maçlara sol kanatta başlamasına rağmen Belçikalı futbolcunun hücum sırasında sık sık iç koridora girdiğini belirten Tutel, "Gerektiğinde 10 numara, ikinci forvet veya sahte dokuz rolünde de kullanılabiliyor. Bu çok yönlülük, teknik direktör açısından ciddi bir avantaj" görüşünü dile getiriyor.

Saha İçi isimli YouTube kanalından futbol yorumcusu Sinan Yılmaz ise Trossard'ı "oyun kurucu ve lider özellikli bir kanat" olarak tanımlıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Yılmaz'a göre Belçikalı Beşiktaş'ın hücumdaki beyni olacak.

BirGün'den Eren Tutel de Trossard'ın oyun zekâsından övgüyle söz ediyor:

"Top ayağına gelmeden önce çevresini kontrol eden, bir sonraki hamlesini önceden planlayan bir oyuncu. Ceza sahasına ne zaman girmesi gerektiğini, hangi bölgede boşluk oluşacağını ve savunma hattının nerede kırılabileceğini iyi biliyor. Bu nedenle yalnızca top ayağındayken değil, topsuz oyunda da etkili."

Tutel, bunun yanında Trossard'ın çok süratli bir oyuncu olmadığını da sözlerine ekliyor. Ancak buna rağmen ilk adımının çabuk, vücut çalımlarının başarılı ve dar alanda yön değiştirebildiğini de hatırlatıyor:

"Rakibini her pozisyonda fiziksel hızla geçmeye çalışmıyor. Daha çok doğru açıyla top alarak, kısa pas bağlantıları kurarak ve savunmanın dengesini bozarak ilerliyor. Özellikle ceza sahası çevresinde tek pas oyununa yatkınlığı ve duvar paslarındaki başarısı dikkat çekiyor."

Fiziksel temasın çok yükseldiği, sürekli geniş alanda koşması gereken maçlarda oyuncunun zaman zaman etkisi azalabileceği konusunda uyarılarda bulunan Tutel, "Bu nedenle Vincenzo Italiano onu çizgiye hapsederek kullanmak yerine ceza sahasına yakın ve hareket serbestliği olan bir rolde değerlendirebilir" diyor.

Beşiktaş'ın hücumdaki çeşitlilik sorununa katkı sunabilir mi?

Beşiktaş hücum hattında Oh Hyeon-gyu, Junior Olaitan, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy gibi futbolcular bulunuyor.

Sinan Yılmaz "iyi niyetli, çalışkan ama yeterli yaratıcılığa ve oyun aklına henüz sahip olmayan" olarak tanımladığı Beşiktaş hücum hattına bir oyun aklının şart olduğunu dile getiriyor.

Cerny'den beklenenin bu olmasına karşın yeterli olamadığını söyleyen Yılmaz, "Trossard bu konuda kendisini çok daha fazla kanıtlamış bir isim" diyor.

Eren Tutel de Beşiktaş'ın yerleşik savunmalara karşı hücum üretiminde yaşadığı sıkıntıya işaret ediyor.

Bu sıkıntıyı giderebilmek için Trossard'ın doğru bir profil olabileceğini dile getiriyor.

Beşiktaş'ın yalnızca santrforundan gol bekleyen bir takım görüntüsünden çıkması gerektiğini söyleyen Tutel, "Trossard'ın en önemli katkılarından biri skor yükünü paylaşması olur." Diyor.

Neden Türkiye'yi tercih etti?

Trossard'ın siyah beyazlı takıma transferi futbol kamuoyunda heyecan yarattı. Bu denli uluslararası kariyere sahip futbolcuların Süper Lig'i tercih etmesi son yıllarda sıklıkla şahit olduğumuz bir durum.

Fenerbahçe'de Asensio, Galatasaray'da Icardi ve Osimhen, Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gibi futbolcular geçen sezon Süper Lig'te idi.

Tutel'e göre Trossard'ın 31 yaşından sonra Arsenal gibi rekabetin çok yüksek olduğu bir takımda düzenli ilk 11 oyuncusu olmak zorlaşabilir ve bu yüzden de oyuncunun bu aşamada daha fazla süre alabileceği ve takımın merkezinde yer alabileceği bir proje araması doğal.

BirGün'ün spor editörü "İngiltere'de rotasyon oyuncusu olan bir futbolcu, Beşiktaş'ta hücumun liderlerinden biri haline gelecek. Hücumdaki ana sorumluluğu üstlenecek ve takımın en öne çıkan oyuncularından biri olacak" diyor ve ekliyor:

"Bir futbolcu için yalnızca hangi ligde oynadığı değil, kendisini ne kadar değerli hissettiği de önemli."

Bu profilde oyuncuların Türkiye'de alacağı yıllık maaşlar da Türk kulüplerini oldukça cazip bir hâle getiriyor.

Sinan Yılmaz Trossard'ın Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'te yani en üst seviye futbol mecralarında yapacağını yaptığını söylüyor.

Bu nedenle de "gönül rahatlığıyla artık hem para kazanacağı hem de liderlik edeceği bir yer aradığını" belirten Yılmaz şöyle devam ediyor:

"Arabistan pazarı biraz daraldı, Çin ve Rusya da bitti… Şimdi Türkiye bu paraları vermeye başları ve üstelik UEFA turnuvalarına katılıyoruz. Hem de Belçika'ya daha yakınız. Bence bir cazibe merkezi olacağız böyle transferlere ama dikkat de etmek gerekiyor. Paraları doğru oyunculara harcamak lazım."

Ancak Tutel meseleyi yalnızca parayla açıklamanın eksik kalacağı görüşünde.

"Beşiktaş, büyük taraftar kitlesi, Avrupa kupalarında oynama ihtimaliyle hâlâ güçlü bir marka. İstanbul da yabancı futbolcular açısından sosyal yaşamı nedeniyle cazip bir şehir.

"Özellikle daha önce Avrupa'nın büyük şehirlerinde yaşamış oyuncular için İstanbul yabancılaşacakları bir yer değil."