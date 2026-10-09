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Adalar Belediye Meclisi 850 milyon liralık 2027 bütçesini oy birliğiyle kabul etti

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Adalar Belediye Meclisi, 850 milyon lira tutarındaki 2027 Mali Yılı Bütçesi'ni oy birliğiyle kabul etti. Bütçe, belediyenin yeni yılda yürüteceği hizmet ve faaliyetlerin mali çerçevesini oluşturacak; Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz kararın Adalılar için hayırlı olmasını diledi.

Adalar Belediye Meclisinde, 850 milyon lira tutarındaki "2027 Mali Yılı Bütçesi" oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye meclisinin ekim ayının ikinci oturumu, Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz başkanlığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalar Koordinatörlüğü Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirilerek meclis gündemine sunulan 850 milyon lira tutarındaki "2027 Mali Yılı Bütçesi", meclis üyelerinin görüş ve değerlendirmelerinin ardından oylamaya sunuldu.

Bütçe, oy birliğiyle kabul edildi.

Adalar Belediye Başkan Vekili Türkyılmaz, bütçenin kabul edilmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, alınan kararın Adalar Belediyesi ve tüm Adalılar için hayırlı olmasını diledi.

Kabul edilen bütçe, belediyenin yeni yılda yürüteceği hizmet ve faaliyetlerin mali çerçevesini oluşturacak.

Kaynak: AA
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