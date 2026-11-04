Nükleer santral yatırımlarına teşvik paketi: Yasa teklifi yeni yılda Meclis’e sunulacak

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HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer yatırım kapasitesini 20 bin megavata çıkarmayı hedefliyor. Enerji yönetimi bu amaçla, nükleer santral yatırımlarına yönelik kapsamlı çalışma yürütüyor. Küresel ölçekte öne çıkan ülke ve şirketlerin, Türkiye'de nükleer santral yatırımı yapmasının önünü açmayı hedefleyen çalışmada, nükleer santral yatırımlarına başta elektrik alım garantisi olmak üzere bazı teşvikler ve vergi istisnaları sağlanması öngörülüyor. Yasa teklifinin, yeni yılda Meclis'e sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Güney Kore'nin başkenti Seul ziyaretinde, Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı arasında, "Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı, Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası arasında da "Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

TÜRKİYE'NİN NÜKLEER YATIRIM HEDEFİ

Türkiye ile Güney Kore'nin, nükleer enerji alanında imzaladığı anlaşma sonrasında gözler, yeni dönemde gündeme gelecek binlerce megavatlık nükleer santral yatırımlarına ve bu alanda atılacak kritik adımlara çevrildi.

Enerji yönetimi, nükleer santral yatırımlarıyla ilgili çalışma yürütüyor. Çalışma, küresel ölçekte öne çıkan şirketlerin, Türkiye'de nükleer santral yatırımı yapmasının önünü açmayı hedefliyor. Bu amaçla hazırlanan pakette, elektrik alım garantisi de teşvikler de vergi istisnaları da yer alacak. Nükleerle ilgili geniş kapsamlı düzenlemeleri içeren çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanacak yasa teklifinin yeni yılda Meclis'e sunulması bekleniyor.

HEDEF, 2050'YE KADAR 20 BİN MEGAVAT

Türkiye, Akkuyu ile başlayan nükleer santral yatırımlarını genişletmeyi ve büyük ve küçük modüler yeni santrallar kurmayı hedefliyor. Halen Mersin-Akkuyu'da, Rus Rosatom'un yapıp-işleteceği her biri bin 200 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan (toplam 4 bin 800 megavat) nükleer santralın inşaatı devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada, hedefi şöyle açıkladı:

"Akkuyu ile başlayan nükleer enerji hamlemizi, Sinop ve Trakya'daki yeni santrallerimiz ve küçük modüler reaktörlerimizle büyüteceğiz. Hedefimiz, 2050'ye kadar nükleer enerji kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırmak."

GÜNEY KORE, KANADA VE JAPONYA İLE GÖRÜŞME

Türkiye, ikinci nükler santrali Sinop-İnceburun'da, üçüncüsünü de Trakya'da kurmayı planlıyor. İkinci ve üçüncü nükleer santraller için farklı ülkelerle görüşmeler yapılıyor, Kanada, Güney Kore ve Japonya öne çıkıyor.

Güney Kore, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan nükleer santral için en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Bu santralin de 4 üniteden oluşması ve 4 bin 560 megavat kurulu güce sahip olması planlanıyor.

YATIRIM PAKETİ

Enerji yönetimi, nükleer santral yatırımlarını hızlandırmak ve 2050 hedefini tutturmak için önemli bir çalışma yürütüyor.

Nükleer yatırımlarını ve çalışmaları yakından takip eden kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, küresel ölçekte öne çıkan ülkelerin ve şirketlerin, Türkiye'de nükleer santral yatırımı yapmasının önünü açmayı hedefleyen bir çalışma yapıldığını söyledi.

Kaynaklar, çalışma kapsamında yer alacak teşviklere işaret ederek, "Çalışma nükleer santral için makro bir bakışı ve düzenlemeleri içerecek. Bu kapsamda yatırımı özendirecek düzenlemeler de yer alacak. Elektrik alım garantisi de teşvikler de vergi istisnaları da söz konusu olacak."

Nükleerle ilgili geniş kapsamlı düzenlemeleri içeren çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanacak yasa teklifinin, yeni yılda Meclis'e sunulması bekleniyor.

ELEKTRİK AKIM GARANTİSİ

Devlet, Akkuyu'da üretilen elektriği 12,35 dolar sentten satın alacak. Santralde üretilen elektriğin, 15 yıl boyunca birinci ve ikinci ünitelerde yüzde 70'i, üçüncü ve dördüncü ünitelerde yüzde 30'u alım garantisi kapsamında bulunuyor. Akkuyu'nun 60 yıl işletme ömrü bulunuyor. Rusların santralin bazı parçalarını değiştirmek koşuluyla bu süreyi 20 yıl daha uzatabileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA