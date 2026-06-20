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All Star Model Türkiye, ülkenin en güzel modelini seçecek

All Star Model Türkiye, ülkenin en güzel modelini seçecek
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Türkiye'nin moda dünyasına yeni yıldızlar kazandırmayı hedefleyen All Star Model Türkiye için geri sayım başladı. Moda tasarımcısı Emrullah Köroğlu'nun kuruculuğunu üstlendiği yarışma, yalnızca güzelliği değil; özgüven, sahne hakimiyeti, duruş ve profesyonel model yeteneklerini de değerlendirerek sektörün yeni yüzlerini keşfetmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından katılacak adaylar, büyük finalde ülkenin en prestijli model unvanlarından biri için yarışacak.

Moda ve güzellik dünyasına yeni bir soluk getirecek olan All Star Model Türkiye, Türkiye'nin en güzel, en dikkat çekici modelini seçmek üzere yola çıkıyor. Yarışmanın kuruculuğunu ve marka sahipliğini moda tasarımcısı Emrullah Köroğlu üstleniyor.

GÜZELLİĞİN ÖTESİNDE BİR YARIŞMA

All Star Model Türkiye, klasik güzellik yarışmalarının ötesine geçerek yalnızca fiziksel güzelliği değil; duruş, karakter, sahne enerjisi ve profesyonel model yeteneğini de ön planda tutuyor. Yarışma, Türkiye'nin dört bir yanından katılacak adaylara kendilerini gösterme ve uluslararası moda dünyasına adım atma fırsatı sunacak.

BAŞVURULARIN ARDINDAN EĞİTİM KAMPI

Yarışma süreci; başvuru ve casting aşamalarıyla başlayacak, ardından eleme turları ve özel eğitim kampı ile devam edecek. Adaylar bu süreçte profesyonel eğitmenlerden eğitim alarak final gecesine hazırlanacak.

Final gecesinde yarışmacılar, özel tasarım koleksiyonlarla podyuma çıkarak jüri ve izleyiciler karşısında performanslarını sergileyecek. Gecenin sonunda seçilecek olan All Star Model Türkiye birincisi, özel All Star tacının sahibi olacak.

ULUSAL VE ULUSLARARASI FIRSATLAR SUNACAK

Yarışmanın kazananı ödüllerin yanı sıra moda dünyasında önemli fırsatlar elde edecek. Birinci seçilen model, ulusal ve uluslararası projelerde yer alma şansı yakalayarak kariyerine güçlü bir başlangıç yapacak.

EMRULLAH KÖROĞLU: YENİ YILDIZLARI KEŞFEDECEĞİZ

Marka sahibi Emrullah Köroğlu, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız sadece güzel bir yüz seçmek değil; Türkiye'yi temsil edebilecek güçlü, özgüvenli ve sahne hakimiyeti yüksek bir model ortaya çıkarmak. All Star Model Türkiye, modaya yön verecek yeni yıldızları keşfedecek.”

HEDEF TÜRKİYE'NİN EN PRESTİJLİ MODEL YARIŞMASI OLMAK

All Star Model Türkiye, moda, stil ve sahne performansını bir araya getirerek Türkiye'nin en prestijli model yarışmalarından biri olmayı hedefliyor. Yarışma, sektörün geleceğine yön verecek yeni isimleri keşfetmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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