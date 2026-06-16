Haberler

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, hicri yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, hicri yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, emperyalist ve siyonist zulme karşı İslam adaletiyle mücadele çağrısı yaptı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, hicri yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yeni hicri yılın, muhasebenin, yenilenmenin, daha adil bir dünya için niyeti tazelemenin ve gayreti artırmanın vesilesi olmasını diledi.

Hicretin kendilerine öğrettiği hakikatlerden birinin zorlukların ardından kolaylığın, sabır ve direnişin ardından zaferin geleceği olduğunu kaydeden Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Hicret'in çağlar aşan mesajı doğrultusunda, tevhid ve adaletin hakim olduğu bir dünyanın inşası için kararlılıkla çalışmak en temel vazifemizdir. Emperyalist, siyonist zulüm altında karanlığa hapsolmuş yeryüzünü, İslam'ın adaletiyle buluşturmak için, batıldan hakka, tefrikadan vahdete, kabilecilikten ümmete, gevşeklikten gayrete hicret etmenin tam zamanıdır. Hicri 1448 yılının, aramızdaki sorunlarımızı emperyalizme havale etmeden adalet temelinde çözüme kavuşturduğumuz, zulmün sona ereceği, zalimlerin kesin bir mağlubiyet tattığı, mazlumların kurtuluşa ereceği bir yıl olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Hicri yeni yılımız mübarek olsun."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor

Milyonları isyan ettiren ikiliyi kulübeye çekiyor
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı

Kökleri kazınıyor! Son operasyonun değeri 1 milyar liradan fazla
Can Uzun'dan Galatasaraylıları yakından ilgilendiren açıklama

Dünya Kupası kampında takım arkadaşlarına söyledikleri ortaya çıktı
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı

Unutulan binlerce eşya satışa çıktı! Bir tanesi ağızları açık bıraktı
Hakan Çalhanoğlu'nun yenilginin ardından soyunma odasında söyledikleri ortaya çıktı

Soyunma odasında o fotoğrafı gösterip takım arkadaşlarına çıkıştı!
Büyükelçi Tom Barrack'tan yoğun Kuzey Irak mesaisi

Trump görevini genişletmişti! Tom Barrack'tan yoğun Kuzey Irak mesaisi
Tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı

Tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı