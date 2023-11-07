Uefa Şampiyonlar Ligi Haberleri - Uefa Şampiyonlar Ligi Haber - Haberler

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Uefa Şampiyonlar Ligi Haberleri

Uefa Şampiyonlar Ligi haber, Uefa Şampiyonlar Ligi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Galatasaray, Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

Galatasaray, Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

Uefa Şampiyonlar Ligi - 1 Saat Önce
Bayern Münih hangi ülkenin takımı? Bayern Münih hangi ligde?

Bayern Münih hangi ülkenin takımı? Bayern Münih hangi ligde?

Uefa Şampiyonlar Ligi - Dün 22:30
Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarına devam ediyor

Uefa Şampiyonlar Ligi - Dün 21:02
Galatasaray, Bayern Münih maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Bayern Münih maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Uefa Şampiyonlar Ligi - Dün 20:43
Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçında Halil Umut Meler düdük çalacak

Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçında Halil Umut Meler düdük çalacak

Uefa Şampiyonlar Ligi - Dün 14:50
Halil Umut Meler, Real Madrid - Braga maçını yönetecek

Halil Umut Meler, Real Madrid - Braga maçını yönetecek

Uefa Şampiyonlar Ligi - Dün 14:52
Halil Umut Meler, Real Madrid - Braga maçını yönetecek

Halil Umut Meler, Real Madrid - Braga maçını yönetecek

Uefa Şampiyonlar Ligi - Dün 14:44
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri galibiyetle kapattı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri galibiyetle kapattı

Uefa Şampiyonlar Ligi - Dün 13:25
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Heyecanı

Uefa Şampiyonlar Ligi - Dün 10:33
Futbol ve Basketbol Haberleri

Futbol ve Basketbol Haberleri

Uefa Şampiyonlar Ligi - Dün 10:00
GÖRÜŞ- Suudi Arabistan Premier Ligi ne ifade ediyor?

GÖRÜŞ- Suudi Arabistan Premier Ligi ne ifade ediyor?

Uefa Şampiyonlar Ligi - 05.11.2023
Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti

Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti

Uefa Şampiyonlar Ligi - 04.11.2023
Galatasaray, Bayern Münih maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Bayern Münih maçına hazırlanıyor

Uefa Şampiyonlar Ligi - 04.11.2023
Okan Buruk: 'Buraları kazanarak geçmek önemli'

Okan Buruk: "Buraları kazanarak geçmek önemli"

Uefa Şampiyonlar Ligi - 03.11.2023
Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Etti

Uefa Şampiyonlar Ligi - 03.11.2023
Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı

Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 03.11.2023
Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçında attığı gollerle gol sayısını 4'e çıkardı

Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçında attığı gollerle gol sayısını 4'e çıkardı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 03.11.2023
Galatasaray, Kasımpaşa maçına 3 değişiklikle çıktı

Galatasaray, Kasımpaşa maçına 3 değişiklikle çıktı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 03.11.2023
Galatasaray, Kasımpaşa maçında 3 değişiklikle sahaya çıktı

Galatasaray, Kasımpaşa maçında 3 değişiklikle sahaya çıktı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 03.11.2023
Yunanistan'da futboldaki yolsuzluk ve yasa dışı uygulamalara soruşturma başlatıldı

Yunanistan'da futboldaki yolsuzluk ve yasa dışı uygulamalara soruşturma başlatıldı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 03.11.2023
Manchester United'ın orta saha oyuncusu Casemiro sakatlandı

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Casemiro sakatlandı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 03.11.2023
Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?

Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi - 03.11.2023
Celtic Taraftarı Filistin'e Desteğini Sürdürecek

Celtic Taraftarı Filistin'e Desteğini Sürdürecek

Uefa Şampiyonlar Ligi - 03.11.2023
Bundesliga'nın 10. haftasında 'Der Klassiker' heyecanı yaşanacak

Bundesliga'nın 10. haftasında 'Der Klassiker' heyecanı yaşanacak

Uefa Şampiyonlar Ligi - 03.11.2023
Real Madrid, Rodrygo'nun sözleşmesini uzattı

Real Madrid, Rodrygo'nun sözleşmesini uzattı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 02.11.2023
Büyük skandal! Celtic, Filistin'e destek veren taraftarları stadyuma almadı

Büyük skandal! Celtic, Filistin'e destek veren taraftarları stadyuma almadı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 02.11.2023
Galatasaray ve Manchester United Kupadan Elendi

Galatasaray ve Manchester United Kupadan Elendi

Uefa Şampiyonlar Ligi - 02.11.2023
Bayern Münih Almanya Kupası'nda elendi

Bayern Münih Almanya Kupası'nda elendi

Uefa Şampiyonlar Ligi - 02.11.2023
Bayern Münih'in Güney Koreli oyuncusu Kim Min-Jae, Yılın Uluslararası Oyuncusu seçildi

Bayern Münih'in Güney Koreli oyuncusu Kim Min-Jae, Yılın Uluslararası Oyuncusu seçildi

Uefa Şampiyonlar Ligi - 01.11.2023
Celtic, Filistin bayrağı açan taraftarların iç saha maçlarına girmesini yasakladı

Celtic, Filistin bayrağı açan taraftarların iç saha maçlarına girmesini yasakladı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 01.11.2023
Kim Min-Jae, Asya'nın En İyi Uluslararası Futbolcusu Seçildi

Kim Min-Jae, Asya'nın En İyi Uluslararası Futbolcusu Seçildi

Uefa Şampiyonlar Ligi - 01.11.2023
Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren taraftarlarına yasak getirdi

Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren taraftarlarına yasak getirdi

Uefa Şampiyonlar Ligi - 01.11.2023
Real Madrid, Vinicius Junior'ın sözleşmesini uzattı

Real Madrid, Vinicius Junior'ın sözleşmesini uzattı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 31.10.2023
Lionel Messi, Altın Top ödülünü kazandı

Lionel Messi, Altın Top ödülünü kazandı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 31.10.2023
Zehra Güneş'i terleten soru! Telefonla joker hakkını kullandı, Volkan Demirel bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Zehra Güneş'i terleten soru! Telefonla joker hakkını kullandı, Volkan Demirel bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 30.10.2023
Manchester City, Manchester United'ı 3-0 Yendi

Manchester City, Manchester United'ı 3-0 Yendi

Uefa Şampiyonlar Ligi - 29.10.2023
Sergio Oliveira, Rizespor maçında gol attı

Sergio Oliveira, Rizespor maçında gol attı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 28.10.2023
Real Madrid Barcelona'yı 2-1 mağlup etti

Real Madrid Barcelona'yı 2-1 mağlup etti

Uefa Şampiyonlar Ligi - 28.10.2023
Real Madrid El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 Mağlup Etti

Real Madrid El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 Mağlup Etti

Uefa Şampiyonlar Ligi - 28.10.2023
Galatasaray, Rizespor maçına üç değişiklikle çıktı

Galatasaray, Rizespor maçına üç değişiklikle çıktı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 28.10.2023
Bayern Münih, Darmstadt 98'i 8-0 mağlup etti

Bayern Münih, Darmstadt 98'i 8-0 mağlup etti

Uefa Şampiyonlar Ligi - 28.10.2023
Bayern Münih, sahasında Darmstadt'ı 8-0 yendi

Bayern Münih, sahasında Darmstadt'ı 8-0 yendi

Uefa Şampiyonlar Ligi - 28.10.2023
Bu maçları kaçırmayın! Avrupa futbolunda çılgın hafta

Bu maçları kaçırmayın! Avrupa futbolunda çılgın hafta

Uefa Şampiyonlar Ligi - 28.10.2023
Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, bu zamana kadar gruptan kaç kez çıktı? Şampiyonlar Ligi A Grubu PUAN DURUMU!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, bu zamana kadar gruptan kaç kez çıktı? Şampiyonlar Ligi A Grubu PUAN DURUMU!

Uefa Şampiyonlar Ligi - 28.10.2023
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, TFF Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasını istiyor

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, TFF Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasını istiyor

Uefa Şampiyonlar Ligi - 27.10.2023
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 43. kez karşılaşacak

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 43. kez karşılaşacak

Uefa Şampiyonlar Ligi - 27.10.2023
Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında

Uefa Şampiyonlar Ligi - 27.10.2023
Başkasının passolig kartıyla Galatasaray-Bayern Münih maçına bileti olmayan kişileri sokarken yakalandı

Başkasının passolig kartıyla Galatasaray-Bayern Münih maçına bileti olmayan kişileri sokarken yakalandı

Uefa Şampiyonlar Ligi - 27.10.2023
Ülke Puanı Sıralaması GÜNCEL (2023) UEFA ülkeler sıralaması açıklandı mı, Türkiye kaçıncı sırada?

Ülke Puanı Sıralaması GÜNCEL (2023) UEFA ülkeler sıralaması açıklandı mı, Türkiye kaçıncı sırada?

Uefa Şampiyonlar Ligi - 26.10.2023
İtalyan futbolcu Sandro Tonali'ye yasa dışı bahis cezası

İtalyan futbolcu Sandro Tonali'ye yasa dışı bahis cezası

Uefa Şampiyonlar Ligi - 26.10.2023
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