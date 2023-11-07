Uefa Şampiyonlar Ligi Haberleri - Uefa Şampiyonlar Ligi Haber - Haberler

Uefa Şampiyonlar Ligi Haberleri
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Galatasaray, Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak
Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçında Halil Umut Meler düdük çalacak
Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı
Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçında attığı gollerle gol sayısını 4'e çıkardı
Yunanistan'da futboldaki yolsuzluk ve yasa dışı uygulamalara soruşturma başlatıldı
Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?
Büyük skandal! Celtic, Filistin'e destek veren taraftarları stadyuma almadı
Bayern Münih'in Güney Koreli oyuncusu Kim Min-Jae, Yılın Uluslararası Oyuncusu seçildi
Celtic, Filistin bayrağı açan taraftarların iç saha maçlarına girmesini yasakladı
Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren taraftarlarına yasak getirdi
Zehra Güneş'i terleten soru! Telefonla joker hakkını kullandı, Volkan Demirel bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, bu zamana kadar gruptan kaç kez çıktı? Şampiyonlar Ligi A Grubu PUAN DURUMU!
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, TFF Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasını istiyor
Başkasının passolig kartıyla Galatasaray-Bayern Münih maçına bileti olmayan kişileri sokarken yakalandı
Ülke Puanı Sıralaması GÜNCEL (2023) UEFA ülkeler sıralaması açıklandı mı, Türkiye kaçıncı sırada?