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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting deplasmanında Victor Osimhen'in yokluğunda 9 numarada görev yapan Barış Alper Yılmaz, etkisiz performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanında sergilediği performansla eleştirilerin odağı haline geldi. Victor Osimhen’in yokluğunda ileri uçta 9 numara pozisyonunda görev alan 26 yaşındaki oyuncu, sergilediği verimsiz futbolla taraftarlardan büyük tepki topladı.

AVRUPA KARNESİ ZAYIF

Milli yıldızın özellikle Avrupa kupalarındaki performansı tartışmaları daha da büyüttü. Kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 28 karşılaşmada yalnızca 1 gol atabilen Barış Alper, Avrupa Ligi'nde görev aldığı 15 maçta da yine sadece 1 kez fileleri havalandırabildi. Toplamda 43 Avrupa mücadelesinde 2 golde kalan oyuncunun bu grafiği, camiada düşündürücü bulundu.

SKOR KATKISI VEREMİYOR

Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon şu ana kadar çıktığı 5 resmi karşılaşmada henüz gol ya da asist katkısı üretemeyen Barış Alper Yılmaz'ın hücumdaki etkisiz görüntüsü, teknik ekibin de önündeki en büyük sorunlardan biri haline geldi.

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