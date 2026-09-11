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Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu
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Fenerbahçe'de istifa kararı aldıktan sonra ikna edilemeyen İsmail Kartal ile yollar ayrılırken Gaziantep FK ve Eyüpspor ile oynanacak lig maçlarında takımın başında yardımcı çalıştırıcı Dirk Kuyt olacak.

  • Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti ve yönetimin ikna çabalarına rağmen kararından vazgeçmedi, kulüple yollar ayrıldı.
  • Süper Lig'in 5. ve 6. haftasında Gaziantep FK ve Eyüpspor ile oynanacak maçlarda takımın başında Hollandalı yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın görev alacağı belirtildi.
  • İsmail Kartal, Roma ile 1-1 berabere biten maçın ardından istifasını duyurdu; Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediklerini açıklamıştı.

Fenerbahçe’de Roma maçının ardından istifasını açıklayan ve yönetimin tüm ikna çabalarına rağmen kararından vazgeçmeyen İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Süper Lig’in 5 ve 6. haftasında Gaziantep FK ve Eyüpspor ile oynanacak maçlarda takımın başında yer alacak isim de belli oldu.

İSMAİL KARTAL'DAN SÜRPRİZ İSTİFA

Sarı-lacivertlileri 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan Kartal, derbi yenilgisinin ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti. Roma ile 1-1 berabere biten maç ise bardağı taşıran son damla oldu. Maç sonrası sürpriz bir şekilde istifasını duyuran deneyimli teknik direktör, kararının geri dönüşü olmadığını vurguladı. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmediklerini ve Kartal’ın görevinin başında olduğunu açıklamıştı.

TAKIMIN BAŞINDA DIRK KUYT OLACAK

İsmail Kartal bugün yapılan antrenmana çıkmayınca Sportif Direktör Oğuz Çetin, Anadolu Kavağı’ndaki evine giderek yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Tüm çabalara rağmen ikna edilemeyen Kartal’la resmi olarak yollar ayrıldı. Bu gelişmenin üzerine Fenerbahçe'de ligde oynanacak Gaziantep FK ve Eyüpspor maçlarında Hollandalı yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın görev alacağı ifade edildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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