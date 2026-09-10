Ayakta alkışlandı! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı halimiz haraptı'' diyor

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak dev organizasyona puanla başladı. Mücadelede sergilediği hırslı ve etkili oyunla geceye damga vuran isim ise milli futbolcu İsmail Yüksek oldu.

SAVUNMADA İÇİNDEN AHTAPOT ÇIKTI

Sahada kaldığı 90 dakika boyunca orta alanda adeta basmadık yer bırakmayan 27 yaşındaki oyuncu, maçın ardından 7.5'lik rating derecesi elde etti. İtalyan temsilcisinin ataklarını kesmekte kilit rol oynayan İsmail Yüksek, 5 pas arası yapıp 3 top kaparak rakip hücumculara geçit vermedi. Girdiği 13 ikili mücadelenin 9’undan galip çıkan başarılı orta saha, 5 kez de sahipsiz top kazanarak takımının hücuma çıkmasında başrol oynadı.

TRİBÜNLERDEN ALKIŞ TUFANI

İtalyan ekibinin 2 şutunu engelleyip savunma hattına büyük nefes aldıran milli futbolcu, maç boyunca sergilediği enerjik performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini topladı. Maçın sonunda tüm stadyum İsmail Yüksek’i uzun süre ayakta alkışladı.