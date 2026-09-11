Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Rakibi sahadan sildiler

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Como, sahasında Leipzig'i konuk etti. İtalyan temsilcisi, rakibini 4-1 mağlup ederek turnuvaya farklı bir galibiyetle başladı.

İLK YARIDA 2 GOL

Como, 15. dakikada Martin Baturina'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 38. dakikada Anastasios Douvikas'ın fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

COMO FARKI 3'E ÇIKARDI

İkinci yarıya da etkili başlayan Como, 54. dakikada Assane Diao'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Leipzig ise 58. dakikada Andrija Maksimovic'in golüyle farkı 2'ye indirdi.

SON SÖZÜ PERRONE SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 90. dakikasında Maximo Perrone sahneye çıktı. Perrone'nin golüyle Como skoru 4-1'e taşıdı ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

TARİHİ GALİBİYET

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Como, Devler Ligi serüvenine 3 puanla başladı. Leipzig ise ilk haftayı puansız kapattı. Como, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Feyenoord deplasmanına çıkacak. Leipzig ise sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.