Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Rakibi sahadan sildiler
Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Como, ilk hafta maçında Leipzig'i 4-1 mağlup etti. İtalyan ekibi, Devler Ligi tarihindeki ilk maçından 3 puanla ayrılarak ilk galibiyetini de elde etti.
- UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Como, sahasında Leipzig'i 4-1 mağlup etti.
- Como'nun golleri 15. dakikada Martin Baturina, 38. dakikada Anastasios Douvikas, 54. dakikada Assane Diao ve 90. dakikada Maximo Perrone'dan geldi; Leipzig'in tek golünü 58. dakikada Andrija Maksimovic attı.
- Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Como turnuvaya 3 puanla başlarken, Leipzig ilk haftayı puansız kapattı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Como, sahasında Leipzig'i konuk etti. İtalyan temsilcisi, rakibini 4-1 mağlup ederek turnuvaya farklı bir galibiyetle başladı.
İLK YARIDA 2 GOL
Como, 15. dakikada Martin Baturina'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 38. dakikada Anastasios Douvikas'ın fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
COMO FARKI 3'E ÇIKARDI
İkinci yarıya da etkili başlayan Como, 54. dakikada Assane Diao'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Leipzig ise 58. dakikada Andrija Maksimovic'in golüyle farkı 2'ye indirdi.
SON SÖZÜ PERRONE SÖYLEDİ
Karşılaşmanın 90. dakikasında Maximo Perrone sahneye çıktı. Perrone'nin golüyle Como skoru 4-1'e taşıdı ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.
TARİHİ GALİBİYET
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Como, Devler Ligi serüvenine 3 puanla başladı. Leipzig ise ilk haftayı puansız kapattı. Como, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Feyenoord deplasmanına çıkacak. Leipzig ise sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.