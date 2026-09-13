Galatasaray'ın rakibi Barcelona durmak bilmiyor

İspanya La Liga'nın 5. maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden olan Barcelona, Levante'ye konuk oldu. Mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 4-2 kazandı.

BARCELONA LEVANTE'YE ŞANS TANIMADI

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Xavi Espart, 19 ve 48. dakikada Lamine Yamal, 90+3. dakikada Karim Adeyemi kaydetti. Levante'nin golleri 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Brugui'den geldi.

İSPANYOL DEVİNDEN 5'TE 5

Bu sonuçla birlikte Barcelona, La Liga'da 5'te 5 yaptı ve 15 puana ulaştı. Levante ise 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona, sahasında Racing Santander'i ağırlayacak. Levante, Athletic Bilbao'yu taraftarları önünde ağırlayacak.