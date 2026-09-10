Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Roma muhtemel 11'leri ve maç kadrosu açıklandı mı?

Şampiyonlar Ligi heyecanında gözler Fenerbahçe- Roma maçına çevrildi. Kadıköy’de oynanacak kritik mücadele öncesinde taraftarlar, Fenerbahçe Roma maçının yayın kanalını, başlama saatini ve maç tarihini araştırıyor. Öte yandan Fenerbahçe ve Roma’nın muhtemel 11’leri ile karşılaşmanın kadrosunun açıklanıp açıklanmadığı da en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Roma karşılaşması için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, “Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” sorularının yanıtını araştırırken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve mücadelede sahaya çıkması beklenen oyuncular da merak ediliyor.

İstanbul’da oynanacak Fenerbahçe-Roma karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak. Kritik mücadele TRT 1 ve CBC Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 19.45 olacak.

Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde Roma karşısında galibiyet ararken, mücadele Avrupa arenasında büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Roma maçı futbolseverler tarafından TRT 1 ve CBC Sport üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Türkiye’de karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından şifresiz şekilde izlemek mümkün olacak.

TRT 1, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ gibi farklı platformlardan da izlenebiliyor. CBC Sport ise Azerspace üzerinden yayın yapıyor.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev karşılaşmaya İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, kendi sahasında Roma karşısında taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE-ROMA MUHTEMEL 11'LERİ AÇIKLANDI MI?

Fenerbahçe-Roma karşılaşması öncesinde futbolseverlerin en fazla merak ettiği konuların başında takımların sahaya hangi 11'lerle çıkacağı geliyor. Teknik direktörlerin tercihleri maç saatine kadar netleşebileceği için ilk 11'ler konusunda resmi açıklamanın beklenmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'nin Roma karşısında sahaya sürmesi beklenen kadro, maç öncesindeki son gelişmeler ve teknik ekibin tercihleri doğrultusunda şekillenecek.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇ KADROSU AÇIKLANDI MI?

Fenerbahçe ve Roma'nın maç kadrolarıyla ilgili resmi açıklamalar yapıldığında karşılaşmada forma giyecek oyuncular netlik kazanacak. Özellikle sakatlık ve cezalı oyuncuların durumu, iki takımın kadro tercihleri açısından belirleyici olacak.

Futbolseverler, Fenerbahçe-Roma maçının kadrosu ve muhtemel 11'lerine ilişkin son gelişmeleri maç saatine kadar takip edebilir.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç: Fenerbahçe - Roma

Tarih: 10 Eylül 2026 Perşembe

Saat: 19.45

Stadyum: Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu

Yayın: TRT 1, CBC Sport

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe-Roma karşılaşması öncesinde gözler hem iki takımın açıklayacağı kadrolara hem de teknik direktörlerin ilk 11 tercihlerine çevrildi. Mücadelenin başlamasıyla birlikte futbolseverler Avrupa arenasındaki kritik karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

İsmail Kartal'ın sahaya sürmesi beklenen kadro şu şekilde; Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Archie Brown, Bertuğ Elmaz, Kante, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Greenwood, Vedat Muriç