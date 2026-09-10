Fenerbahçe- Roma maçı öncesinde gözler kadro tercihleri ve eksik oyunculara çevrildi. Greenwood Roma maçında oynayacak mı, cezalı mı? Sarı-lacivertli takımın hücum hattında önemli bir yere sahip olan oyuncunun karşılaşmada görev alıp almayacağı futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

GREENWOOD ROMA MAÇINDA OYNAYACAK MI, GREENWOOD CEZALI MI?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynayacağı maç öncesinde gözler Mason Greenwood'un durumuna çevrildi. Futbolseverler “Greenwood Roma maçında oynayacak mı, Greenwood cezalı mı?” sorularının yanıtını araştırırken, İngiliz futbolcunun aldığı cezanın Roma karşılaşmasına engel olup olmadığı merak ediliyor. Greenwood, UEFA tarafından 1 maç men cezası almasına rağmen cezanın ertelenmesi nedeniyle Roma maçında forma giyebilecek.

GREENWOOD ROMA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Evet, Greenwood Roma maçında oynayabilecek. İngiliz futbolcuya UEFA tarafından verilen 1 maçlık men cezası ertelendiği için ceza Roma karşılaşmasında uygulanmayacak. Bu nedenle Greenwood, Fenerbahçe'nin Roma ile oynayacağı mücadelede teknik direktörün görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.

GREENWOOD CEZALI MI?

Greenwood hakkında verilen 1 maçlık men cezası bulunuyor. Ancak söz konusu cezanın ertelenmiş olması, oyuncunun cezasını doğrudan Roma maçında çekmeyeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla Greenwood'un aldığı disiplin cezası bulunsa da bu durum Roma karşılaşmasına çıkmasına engel değil.

GREENWOOD NEDEN CEZA ALDI?

UEFA'nın disiplin süreci kapsamında Greenwood hakkında 1 maçlık men kararı verildi. Ancak kararın ertelenmesi nedeniyle oyuncunun cezası Roma maçında uygulanmayacak. Böylece Fenerbahçe, İngiliz futbolcusundan Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma mücadelesinde yararlanabilecek.

GREENWOOD ROMA MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Greenwood'un Roma karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı son olarak teknik direktörün tercihine bağlı olacak. Oyuncunun önünde forma giymesine yönelik herhangi bir doğrudan cezai engel bulunmuyor. Bu nedenle Greenwood Roma maçında oynayacak mı? sorusunun yanıtı, mevcut ceza durumuna göre evet.

GREENWOOD'UN CEZASI ROMA MAÇINA ENGEL Mİ?

Hayır. Greenwood'un aldığı 1 maçlık men cezasının ertelenmesi nedeniyle Roma maçı bu cezanın uygulanacağı karşılaşma olmayacak. Bu nedenle İngiliz futbolcu, Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki kadrosunda yer alabilecek.

Özetle; Greenwood'un UEFA tarafından verilmiş 1 maçlık cezası bulunuyor ancak cezanın ertelenmesi nedeniyle bu durum Roma maçında forma giymesine engel teşkil etmiyor. Fenerbahçe taraftarları, yıldız oyuncunun teknik direktör tarafından tercih edilmesi halinde Roma karşısında sahada olmasını bekleyebilir.