Haberler

Fenerbahçe taraftarından Şampiyonlar Ligi ilk maçına özel koreografi

Fenerbahçe taraftarından Şampiyonlar Ligi ilk maçına özel koreografi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçeli taraftarlar, Roma ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçına özel koreografi hazırladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Roma ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçına özel koreografi hazırladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaşıyor. Taraftarlar müsabakaya ilgi gösterirken tribünler tıklım tıklım doldu. Hakemler ve iki takımın futbolcuları sahaya gelişi esnasında Okul Açık Tribünü'nde dev bir koreografi açıldı. Sarı-lacivert kartonların üzerine, elinde Fenerbahçe arması olan korkutucu insan silueti açıldı.

Tribünün en altında ise İngilizce olarak, "Fenerbahçe yeniden Avrupa'yı korkutmaya hazırlanıyor" yazısı yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den

Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklama da AK Parti'den
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap'ın satın alma müdürü her şeyi anlattı! İşte Haluk Levent'in kaçmayı düşündüğü ülke

Satın alma müdürü anlattı! İşte Haluk'un kaçmayı düşündüğü ülke
İşten çıkarılınca belediyenin önünde tabanca ve kılıçla bekledi

Yakalanmasa ne yapacaktı? Elindekileri gören hemen polisi aradı

18 yıl sonra harika geri dönüş! Kadıköy'de inanılmaz anlar

Kadıköy'de inanılmaz anlar! Pankartta yazan nota beğeni yağıyor
Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı

Müzik dünyasını üzen haber: Ünlü şarkıcı yoğun bakıma kaldırıldı